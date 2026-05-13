北一女師區桂芝喊「零軍購」 教育部發聲： 言論應謹守分際

北一女教師區桂芝日前接受節目訪問，表態反對台灣對美軍購，並稱台灣人若承認自己是中國人「和平就來了，一毛錢軍費也不用花了」。對此，教育部表示，社會對教師專業表現與公共言論有較高期待，教育工作者應本於專業並謹守分際；至於是否違反相關規定，將由地方主管機關認定。

立法院8日三讀通過國民黨、民眾黨共提的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，條文編列上限為新台幣7800億元對美軍購案。區桂芝近日在節目上卻喊出支持軍購歸零，「台灣人就是中國人，如果我們承認這一點，其實和平就來了，一毛錢軍費也不用花了。」相關言論出現在中國大陸央視旗下新媒體《日月譚天》，引發外界爭議。

教育部表示，台灣是民主社會，尊重多元意見與言論自由，但民主的可貴，也建立在對事實、制度運作及國家安全風險的理解之上。

教育部指出，教師作為教育工作者，不只是知識傳授者，更肩負培養學生民主素養與公民思辨能力的重要責任，因此社會對教師的專業表現與公共言論，自然也有更高期待，教育工作者的公共發言，也應建立在對民主制度、社會責任及教育專業之基本理解上，本於專業、謹守分際。

教育部稱，已多次重申，教育行政中立為核心原則，並請學校督導教師執行教學及行政職務時恪遵法令、嚴守專業分際。地方政府也應加強宣導並督導學校，落實教師應遵守《教師法》第32條第1項第6款所定義務，嚴守職分、發揚師道與專業精神，避免不當政治宣傳，維護校園專業與教育行政中立。

教育部表示，高級中等以下學校教師是否違反教育行政中立，仍涉及個案事實認定及相關調查程序，依地方制度法規定，屬地方主管機關權責事項，地方政府應依法處理。