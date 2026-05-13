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教育部推STEM學習方案 鼓勵女學生探索科學

中央社／ 台北13日電

為了鼓勵女學生投身科學教育部近年和台灣師範大學合作，透過線上影片、實體活動和演講，鼓勵女學生探索STEM領域，打造更具性別友善的學習環境。

根據教育部統計，台灣科技領域不同教育階段的女性學生占比，約在3成到4成之間，女性更多投入人文、社會領域。教育部推動「提升國中小女學生科學與數學的學習興趣：線下與線上活動整合推廣」計畫，讓學生接觸多元的STEM學習經驗。

STEM包含科學（Science）、技術（Technology）、工程（Engineering）及數學（Mathematics）領域，這項計畫已完成拍攝影片31部、開發20件教案、12篇訪談文章及41篇臉書圖文，涵蓋歷史與當今女性科學家，內容展示她們如何克服挑戰、打破傳統界限，無論是在學業還是職場中，女性可以在STEM領域中發光發熱。

例如最新一篇刊登於「數感實驗室」臉書的文章，介紹英國古生物學先驅安寧（Mary Anning），12歲就挖出了世界上第一副完整的「魚龍」化石，24歲的時候，她又挖出第一具高度完整的「蛇頸龍」骨骼，後來她更開了一間化石倉庫，和許多收藏家、科學家互動，啟發了許多人對古生物領域的探索。

教育部期盼透過多元且創新的學習方式，引導女學生探索STEM領域，培養主動思考、勇於嘗試與解決問題的能力，為未來成為具影響力的關鍵人才與領軍人物奠定堅實基礎。

教育部 性別 科學

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