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不會念數字、忘帶東西…幼童遭幼教師扯耳毆打 高雄教育局出手了

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市某幼兒園爆出疑似虐童案，家長控訴老師動手毆打、扯耳朵造成孩子受傷，教育局已介入調查中。圖／讀者提供
高雄市某幼兒園爆出疑似虐童案，家長控訴老師動手毆打、扯耳朵造成孩子受傷，教育局已介入調查中。圖／讀者提供

高雄市三民區某幼兒園爆出疑似虐童案，一名幼教老師遭控因幼童不會念數字、未攜帶衣物，動手毆打、扯耳朵、打屁股，造成幼兒身體瘀青、抓痕；家長痛批，事後老師未被調查、懲處，已驗傷並提告。教育局表示，已完成校安通報並啟動調查程序，將依法釐清責任。

家長今出面控訴，女兒3歲起就讀該所幼兒園，當時小班升中班，老師就孩子因答不出來數字，出手扯耳朵，耳後出現明顯傷痕，立刻拍照向老師詢問，對方不斷道歉，辯稱「以為是孩子自己抓的」。

家長哽咽說，當時選擇相信老師是一時失手，女兒現在已經5歲，上周發現孩子肩膀有嚴重瘀青、抓痕，一問之下，只因沒帶替換衣物，就遭到老師毆打，孩子也透露平時只要東西沒帶，就會被打手、打屁股。

家長不滿說，事件曝光後，涉事老師透過訊息不斷道歉，還與幼兒園主任在非校園上課時間登門致歉，在住家樓下停留到深夜11點多，直到表明要報警處理，對方才離開現場。

家長表示，女兒已不敢再回幼兒園上課，只要聽到老師名字就會害怕、半夜驚醒大哭，已驗傷提告幫孩子討回公道。

家長認為，若教師情緒控管有問題，就應接受評估是否適合繼續任教，而不是讓類似情況反覆發生，「如果今天不是我女兒被打，事情沒有曝光，是不是還會有下一個孩子？」目前涉事教師仍持續在園內任教，盼相關單位盡快介入調查。

教育局回應，初步掌握事件發生在5月8日，11日派員至該園調查，已完成校安通報，依法先行保全監視器畫面，並要求幼兒園14日送交完整檔案，預計15日召開審查小組，由專案調查小組進一步調查釐清。

教育局強調，若調查結果屬實，將依幼兒教育及照顧法裁處，行為人最高可處60萬元罰鍰，並予以解聘，終身不得再任職教保服務機構；涉案幼兒園也可能面臨減招、停招、停辦甚至廢止設立許可等處分。

教育局重申，將採取「零容忍」態度處理，對任何不當對待幼兒行為絕不寬貸。

高雄市某幼兒園爆出疑似虐童案，家長控訴老師動手毆打、扯耳朵造成孩子受傷，教育局已介入調查中。圖／讀者提供
高雄市某幼兒園爆出疑似虐童案，家長控訴老師動手毆打、扯耳朵造成孩子受傷，教育局已介入調查中。圖／讀者提供

高雄市某幼兒園爆出疑似虐童案，家長控訴老師動手毆打、扯耳朵造成孩子受傷，教育局已介入調查中。圖／讀者提供
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