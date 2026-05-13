「陳建宏化學」創始人辭世....女兒哀慟證實 學生：講義到現在還留著
「陳建宏化學」創辦人陳建宏（本名林泰興）驚傳5月10日逝世，享壽68歲。陳建宏的小女兒昨晚在社群發文證實說，父親一生致力於化學教育，30年來培育無數優秀的社會棟樑，即使退休後仍心繫教育，日以繼夜地鑽研、修改講義、培育弟子，「在她心中，父親永遠是她最敬重與深愛的榜樣」。
陳建宏的小女兒昨晚在社群平台發文指出，這是一個令人萬分不捨與遺憾的消息，「陳建宏化學」創始人陳建宏老師，已於2026年5月10日與世長辭，享壽68歲。
小女兒表示，她身為陳建宏的小女兒，父親一生致力於化學教育，30年來培育了無數優秀的社會棟樑。即使在退休後，他仍心繫教育，日以繼夜地鑽研、修改講義、培育弟子。建宏的品牌今後仍會持續營運下去，對許多人來說，建宏化學（a.k.a CCH）的3年歲月，是高中時期難忘的回憶；而在她心中，父親永遠是她最敬重與深愛的榜樣。
女兒也公開公祭資訊，公祭時間為5月20日上午10點，在台中市崇德殯儀館「景福廳」。她說，由於事出突然且時間也較趕，因此先發出消息訃聞後補，懇請大家協助轉發此消息，告知曾受家父照顧、或與家父相識的朋友與學生。讓想送老師最後一程、與他道別的親朋故交，能得知資訊並前來致意。由衷感謝大家的關心與幫忙。
消息一出，許多曾在陳建宏化學補習的學生們紛紛哀悼，「感謝老師團隊拯救我的化學，還有微積分先修班，每一本精美講義我到現在都還留著」、「10幾年，唯一還留著的的參考書：絕對機密」。
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