「陳建宏化學」創始人辭世 小女兒：父親永遠是我最敬重與深愛的榜樣
「陳建宏化學」創始人陳建宏（本名林泰興）傳出5月10日過世，享壽68歲。他的么女昨晚透過Threads發布這項訊息，「這是一個令人萬分不捨與遺憾的消息」，她表示，她的父親一生致力於化學教育，30年來培育了無數優秀的社會棟梁。即使退休後，陳建宏仍心繫教育，日以繼夜地鑽研、修改講義、培育弟子。「建宏的品牌今後仍會持續營運下去」。
陳建宏的女兒公開公祭資訊，她表示，對許多人來說，建宏化學（a.k.a CCH）的3年歲月，是高中時期難忘的回憶；「而在我心中，父親永遠是我最敬重與深愛的榜樣」。公祭時間為5月20日下周三上午10時，在台中崇德殯儀館景福廳。
她表示，懇辭奠儀，由於事出突然，且時間也較趕，因此先發出消息，訃聞後補，「懇請大家協助轉發此消息，告知曾受家父照顧、或與家父相識的朋友與學生。讓想送老師最後一程、與他道別的親朋故交，能得知資訊並前來致意。由衷感謝大家的關心與幫忙」。
網友紛紛留言追悼，「讓我高中那剩餘的兩年學習化學，總感到愉快與輕鬆。建宏老師真的很值得杏壇之光這4個字。」、「高中時有幸上過老師的課，謝謝老師的付出」、「我化學指考高分，都要感謝那精美的題庫跟講義，還有老師們」、「謝謝老師救了我的化學」、「我的化學都是上陳建宏的課，打下基礎！多年之後，還是記憶猶新」、「我的講義放了十幾年還捨不得丟，有時候還會拿出來回憶當年刷題目的本心，謝謝老師讓我化學沒低於80分過，出社會也都還用得到化學概念，是一生受用」、「謝謝老師的教誨以及很怕被空姐撿走的笑話小本本」、「RIP一代傳奇」。
▪整理包／115國中教育會考最後衝刺！考場時程、A++高分關鍵全掌握
▪抓包AI代筆！成大全校信驚見「幫我縮減內容」 網笑瘋：Email不能收回
▪老師「弄丟」聯絡簿？媽媽打開竟藏超催淚驚喜 網看哭：小孩會記一輩子
▪碩生學習亂象多…頂大博士生怒轟「乾脆讓AI讀」 網笑：抱歉會請AI改進
▪問一下都不行？連假求助老師未回 家長喊「很難受」網傻眼：乾脆用聯絡簿
▪外國人求救他竟回謝謝！胡志強「說出來讓他人痛苦」學英文 當上總統翻譯、外長
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。