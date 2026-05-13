「陳建宏化學」創始人辭世 小女兒：父親永遠是我最敬重與深愛的榜樣

「陳建宏化學」創始人陳建宏（本名林泰興）傳出5月10日過世，享壽68歲。他的么女昨晚透過Threads發布這項訊息，「這是一個令人萬分不捨與遺憾的消息」，她表示，她的父親一生致力於化學教育，30年來培育了無數優秀的社會棟梁。即使退休後，陳建宏仍心繫教育，日以繼夜地鑽研、修改講義、培育弟子。「建宏的品牌今後仍會持續營運下去」。

陳建宏的女兒公開公祭資訊，她表示，對許多人來說，建宏化學（a.k.a CCH）的3年歲月，是高中時期難忘的回憶；「而在我心中，父親永遠是我最敬重與深愛的榜樣」。公祭時間為5月20日下周三上午10時，在台中崇德殯儀館景福廳。

她表示，懇辭奠儀，由於事出突然，且時間也較趕，因此先發出消息，訃聞後補，「懇請大家協助轉發此消息，告知曾受家父照顧、或與家父相識的朋友與學生。讓想送老師最後一程、與他道別的親朋故交，能得知資訊並前來致意。由衷感謝大家的關心與幫忙」。

網友紛紛留言追悼，「讓我高中那剩餘的兩年學習化學，總感到愉快與輕鬆。建宏老師真的很值得杏壇之光這4個字。」、「高中時有幸上過老師的課，謝謝老師的付出」、「我化學指考高分，都要感謝那精美的題庫跟講義，還有老師們」、「謝謝老師救了我的化學」、「我的化學都是上陳建宏的課，打下基礎！多年之後，還是記憶猶新」、「我的講義放了十幾年還捨不得丟，有時候還會拿出來回憶當年刷題目的本心，謝謝老師讓我化學沒低於80分過，出社會也都還用得到化學概念，是一生受用」、「謝謝老師的教誨以及很怕被空姐撿走的笑話小本本」、「RIP一代傳奇」。

「陳建宏化學」創始人陳建宏（本名林泰興）5月10日過世，享壽68歲。圖／取自Threads「jessicalin_1223」

「陳建宏化學」創始人陳建宏（本名林泰興）5月10日過世，享壽68歲。圖／取自Threads「jessicalin_1223」