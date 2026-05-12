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待遇比代理教師差 彭佳芸為教保員請命

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員彭佳芸今天質詢公幼教保員待遇議題。記者葉德正／攝影
新北市議員彭佳芸今天質詢公幼教保員待遇議題。記者葉德正／攝影

中央近年持續提升教育人員待遇，代理教師與特教助理員待遇提升後，引發公幼教保員離職潮，市府應立即提出留才配套，維持幼教現場穩定。新北市教育局長張明文說，教保人員屬暫雇人員，待遇約是3萬多，而代理老師如年資足夠，可能拿到4萬元的待遇，會將議員建議向中央反映，朝這個方向努力。

民進黨新北市議員彭佳芸指出，中央推動代理教師年資敘薪與特教助理員薪資調整後，確實提升相關人員待遇，但也使部分教保員轉任其他職類，目前幼教現場普遍反映薪資與工作條件存在差距，轉任代理教師後薪資可提升約一萬至一萬五千元，工作負擔卻相對不同，導致人力流動情形增加。

而不需加班的特教助理員待遇提升後，也大量吸引教保員轉職，市府應掌握教保員轉任狀況，並研議久任獎金或相關福利補強措施，以提升留任誘因。

彭佳芸說，教保員除教學外，尚需負擔親師溝通與行政作業，部分情況甚至延伸至下班後時間，形成長期工作負擔，也可從行政減量、非同步溝通機制及數位化作業等面向進行制度優化，降低不必要的行政壓力，鼓勵「零加班教職」改善工作與生活之間的界線。

她也說，台中、台北、桃園已經著手在不影響原本業務費下編列教專案加班費，新北市仍僅是於業務費內編列，變相排擠學校原有業務費，也應該評估跟進編列教師專案加班費。

張明文說，對於績優教保員新北市服務滿十年的獎金，但他坦言不多，會根據議員建議討論增加獎勵額度與項目，市府也會持續朝行政減量目標前進，透過導入AI等科技數位轉型，減輕負擔。

彭佳芸 幼教 薪資

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