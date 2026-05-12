營養午餐免費不含導師…「工作餐」得自付 教團籲地方檢視制度

全台國中小營養午餐陸續實施免費政策，減輕家長餐費負擔，但多數縣市補助對象仍僅限學生餐費，未涵蓋教職員，然而，導師在午餐時段仍需負責班級秩序維持與學生照看，有時甚至無法正常用餐，有教師認為，需為自己的「工作餐」自行掏腰包，感到不被尊重。全教產理事長林蕙蓉說，各縣市應持續檢視相關政策設計。

目前多數縣市的營養午餐免費政策補助對象僅限學生，教師並未納入補助範圍。有教師稱，導師在午餐時間仍需一邊維持班級秩序、一邊照看學生，部分情況下甚至無法正常用餐，必須「自行繳納午餐費」邊看管學生邊用餐，認為制度設計上未被充分尊重。

而目前已有部分地方政府將教職員納入午餐相關補助或福利措施，包括台北市、屏東縣及苗栗縣等。台北市透過增聘營養師並提供午餐指導導師及午餐相關人員免費營養午餐等方式，強化校園午餐支持措施；屏東縣補助對象除縣內公私立國中小及縣立高中學生外，也納入導師及午餐秘書；苗栗縣則將補助對象擴及校長、導師，以及特教教師助理員與特教學生助理員。

林蕙蓉表示，將導師納入午餐補助範圍值得各縣市參考與跟進。多數導師未必特別在意是否增加補助金額，但若能將導師納入相關補助制度，有助提升教師工作支持與整體福利。

林蕙蓉也說，午餐時段本就屬校園管理與安全風險較高時段，導師需同時維持秩序並協助學生用餐，實務負擔較重，若能進一步完善制度、提供相應支持，有助改善教師工作條件，呼籲各縣市持續檢視相關政策設計。