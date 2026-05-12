音樂新銳晨邊高地弦樂四重奏 誠品室內樂節初登場
由台灣音樂新銳組成的「晨邊高地弦樂四重奏」首次受邀登上2026誠品室內樂節，帶來台灣新秀作曲家梁辰作品「啟程」與多首四重奏經典曲目，展現音樂能量。
「晨邊高地室內樂集」由「誠品新聲甄選計畫」優選大提琴家黃子維成立，凝聚台灣傑出青年音樂家，致力在古典傳統與當代創新之間，探尋音樂藝術的新平衡。現任職於聖地牙哥交響樂團的黃子維邀請小提琴家魯郁文、許軒豪以及中提琴家林倢伃合作，將各自的國際演出經驗帶回台灣。
這次首度登上誠品室內樂節，晨邊高地弦樂四重奏曲目以梁辰作品「啟程」表達離別之後、主動迎向新旅程的期盼與希望，盼突破大眾對於當代音樂的艱澀印象。其他曲目包括作曲家普羅高菲夫（SergeiSergeyevich Prokofiev）「第二號弦樂四重奏」以及布拉姆斯（Johannes Brahms）的「第一號弦樂四重奏」。
誠品室內樂節系列音樂會包括5月16日五度音弦樂四重奏「浪漫未央—跨越世紀的迴響」音樂會；5月23日藝心弦樂四重奏「巨擘征途三部曲—蕭氏．世紀獨白」音樂會；5月29日及30日「歐洲天團席捲—Arod弦樂四重奏」音樂會。
6月7日晨邊高地弦樂四重奏將帶來「仰望經典．迎向新聲」音樂會；6月13日則有「韓國天團再臨—Novus弦樂四重奏」音樂會，地點都在誠品表演廳。
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