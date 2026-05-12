國中會考將登場 盧秀燕：台中會考專車持續服務

115學年度國中教育會考將於16日、17日舉行，台中市長盧秀燕今天宣布，將持續辦理「國中會考專車」，今年更提高補助金額，協助學校調度優質車輛服務考生往返考場。

台中市政府今天召開市政會議，盧秀燕在會中表示，會考是學子重要里程碑，為體恤家長辛勞並減輕考場周邊交通壅塞，市府持續推動「國中會考專車」，讓考生安心往返考場。

盧秀燕說明，中投考區是全國第2大考區，考生超過2萬8000人，市府持續推動「國中會考專車」，不僅大幅減少考場周邊車流，同窗共乘更能發揮安定身心、相互打氣的支持效果。

盧秀燕表示，今年共有數十所學校申請，預計出動超過300車次，接送超過6000名學子，考量近年租車成本提升，市府更提高專車補助金額，確保車輛調度順利，提供學子安全舒適的專車服務。

盧秀燕呼籲市民，週末行經考場周邊時，務必減速慢行、減少喧譁，配合現場人員引導，給予學生們安靜的應試空間，共同營造優質應考環境。

此外，盧秀燕提到，市府啟動「台中NO鼠計畫」，由9局處推動13項防治措施，因漢他病毒症候群症狀似感冒，需提高警覺加強辨識，環保局等單位已於市場、商圈等場域展開環境清消作業。

為徹底阻斷鼠患傳播鏈，盧秀燕指出，16日上午將發起全市清淨家園「大清掃」活動，因老鼠具竄逃特性，若僅局部清理恐造成轉移，因此號召全市各里與環保志工隊於同日同時段，同步展開全面大清消。

盧秀燕表示，台中市並首創防治鼠患環境清理指南，宣導防鼠3不原則與安全清消SOP（標準作業程序），期盼透過全市公私協力，持續守護漢他病毒症候群零確診的公共衛生好成績。