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「人家有的我們也要」苗栗縣長宣布爭取設地方特考考場、實驗高中

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦今天主持縣務會議，宣布爭取地方特考考場定案，此外，堅持爭取苗栗實高中早日設立。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦今天主持縣務會議，宣布爭取地方特考考場定案，此外，堅持爭取苗栗實高中早日設立。記者范榮達／攝影

苗栗縣沒有地方特考考場，兩處科學園區卻沒有實驗高中，縣長鍾東錦認為「人家有的我們也要有」，今天宣布爭取地方特考考場定案，此外，堅持爭取苗栗實驗高中早日設立，中央對苗栗公平執政。

鍾東錦今天主持縣務會議，接著表揚縣府原住民族及族群發展處退休科長黃松光，黃是香港僑生，也是苗栗獲得原住民三等獎章第一人，鍾東錦兩度有感而發，鄉親過去考公務員，必須要到外縣市，額外交通、住宿、時間等成本與風險，還有每天在住家前面，看到大批學子搭乘交通車到新竹縣市讀書，讓他心疼也為鄉親抱不平。

「人家有的我們也要有」！鍾東錦說，不管國民黨、民進黨，中央執政過去一直虧對苗栗，他上任後，爭取高普考苗栗考場，2024年7月開始設立，鄉親不必方車勞頓考試，此外，地方特考的苗栗考場，也獲考選部同意，苗栗很快會有自己的考場。

縣府秘書長陳斌山分享經驗，他考過1次普考、4次高考，都是到台中或台北考試，因擔心路程風險，開車怕高速公路車禍，搭火車又要轉乘，都是提前一天先去熟悉考場，避免1年辛苦浪費。

縣府文化觀光局客家事務科長湯惠琴則表示，她都是到台中考場考試，每天一早6點多搭火車到台中火車站，再轉搭計程車，考前一天不敢太晚睡，又緊張睡不好，可以在熟悉的環境應考，有助於穩定心情及成績。

另，鍾東錦並強調堅持爭取實驗高中，他說，苗栗有兩處科學園區，尤其是竹南、頭份學生很擠，如果實驗高中未設立，雖是可以組合屋或到新竹讀書，他每天一早看學生從小搭交通車到外縣市，看了都很心痛，團隊努力及透過立委爭取，希望盡快核定苗栗實驗高中案。

<a href='/search/tagging/2/苗栗縣' rel='苗栗縣' data-rel='/2/141233' class='tag'><strong>苗栗縣</strong></a>政府原住民族及族群發展處退休科長黃松光最近獲得原住民三等獎章，縣長鍾東錦表揚。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府原住民族及族群發展處退休科長黃松光最近獲得原住民三等獎章，縣長鍾東錦表揚。記者范榮達／攝影

苗栗 鍾東錦 苗栗縣

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