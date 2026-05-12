「人家有的我們也要」苗栗縣長宣布爭取設地方特考考場、實驗高中
苗栗縣沒有地方特考考場，兩處科學園區卻沒有實驗高中，縣長鍾東錦認為「人家有的我們也要有」，今天宣布爭取地方特考考場定案，此外，堅持爭取苗栗實驗高中早日設立，中央對苗栗公平執政。
鍾東錦今天主持縣務會議，接著表揚縣府原住民族及族群發展處退休科長黃松光，黃是香港僑生，也是苗栗獲得原住民三等獎章第一人，鍾東錦兩度有感而發，鄉親過去考公務員，必須要到外縣市，額外交通、住宿、時間等成本與風險，還有每天在住家前面，看到大批學子搭乘交通車到新竹縣市讀書，讓他心疼也為鄉親抱不平。
「人家有的我們也要有」！鍾東錦說，不管國民黨、民進黨，中央執政過去一直虧對苗栗，他上任後，爭取高普考苗栗考場，2024年7月開始設立，鄉親不必方車勞頓考試，此外，地方特考的苗栗考場，也獲考選部同意，苗栗很快會有自己的考場。
縣府秘書長陳斌山分享經驗，他考過1次普考、4次高考，都是到台中或台北考試，因擔心路程風險，開車怕高速公路車禍，搭火車又要轉乘，都是提前一天先去熟悉考場，避免1年辛苦浪費。
縣府文化觀光局客家事務科長湯惠琴則表示，她都是到台中考場考試，每天一早6點多搭火車到台中火車站，再轉搭計程車，考前一天不敢太晚睡，又緊張睡不好，可以在熟悉的環境應考，有助於穩定心情及成績。
另，鍾東錦並強調堅持爭取實驗高中，他說，苗栗有兩處科學園區，尤其是竹南、頭份學生很擠，如果實驗高中未設立，雖是可以組合屋或到新竹讀書，他每天一早看學生從小搭交通車到外縣市，看了都很心痛，團隊努力及透過立委爭取，希望盡快核定苗栗實驗高中案。
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