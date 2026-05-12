中山大學突破氫燃料電池技術 通過認證朝量產邁進

國立中山大學光電工程學系團隊成功研發氫燃料電池核心材料「觸媒塗佈膜」新技術，提升燃料電池發電功率，並降低成本。成果已通過「技術驗證平台」認證，未來將與業界合作量產。

中山大學今天新聞稿表示，光電工程學系教授黃文堯團隊成功研發氫燃料電池核心材料「觸媒塗佈膜（CCM）」新技術，此成果讓燃料電池發電功率提升約16%，並提升耐用性。

校方表示，這項技術為中山大學與威杰能源公司產學合作計畫成果，盼將過去長期仰賴國外進口的關鍵材料國產化，建立台灣氫能技術體系，提升國際競爭力。

研究團隊表示，近年各國積極尋找能取代石油、天然氣等傳統能源的方法，其中「氫燃料電池」是熱門選項之一。「氫燃料電池」利用氫氣和氧氣反應產生電力，最大的特色是發電後幾乎不會產生污染物，副產物只有水，因此被稱為潔淨能源。

黃文堯表示，此次研發的觸媒塗佈膜是燃料電池中最重要的核心零件，就像人體的心臟一樣，負責讓氫氣順利轉換成電能。團隊開發的新材料能讓氫氣與氧氣的化學反應速度更快，提高能源轉換效率，同時增加材料的黏合力與穩定性，降低發電成本。

黃文堯說，目前國內許多氫燃料電池材料都仰賴國外進口，除了價格昂貴，部分材料在製造過程中還可能產生有害物質。研究團隊這次最主要的突破是從最上游的「質子交換膜」到中游的「觸媒塗佈膜」，幾乎都由實驗室自行研發合成。

此外，新技術在高溫、高濕環境下仍能保持穩定運作，耐用性更高，可延長燃料電池壽命。研究成果已通過具業界公信力的「技術驗證平台」認證，顯示具有市場應用潛力，未來可與業界進一步合作，朝商品化與量產方向發展。

威杰能源表示，這項技術可優先應用在監測型無人機、備援電力與模組化能源設備等領域，解決目前產品體積與效能難以兼顧的問題。希望雙方將來能有更多合作，建立從材料開發到測試驗證的完整技術鏈，推動台灣氫能產業自主發展。