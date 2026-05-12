快訊

美媒預測川習會對台灣最佳劇本！專家示警：需提防川普1習慣

王乃伃爆是王瑞德女兒？身世謠言瘋傳 他二度澄清：此生只有二個孩子

精舍女會計遭虐死命案 王薀重判12年、藝人李威夫婦輕判均緩刑5年

聽新聞
0:00 / 0:00

中山大學突破氫燃料電池技術 通過認證朝量產邁進

中央社／ 高雄12日電
國立中山大學光電工程學系團隊成功研發氫燃料電池核心材料「觸媒塗佈膜（CCM）」新技術，不但讓燃料電池發電功率提升約16%，還能降低成本、增加耐用性。（中山大學提供）中央社
國立中山大學光電工程學系團隊成功研發氫燃料電池核心材料「觸媒塗佈膜（CCM）」新技術，不但讓燃料電池發電功率提升約16%，還能降低成本、增加耐用性。（中山大學提供）中央社

國立中山大學光電工程學系團隊成功研發氫燃料電池核心材料「觸媒塗佈膜」新技術，提升燃料電池發電功率，並降低成本。成果已通過「技術驗證平台」認證，未來將與業界合作量產。

中山大學今天新聞稿表示，光電工程學系教授黃文堯團隊成功研發氫燃料電池核心材料「觸媒塗佈膜（CCM）」新技術，此成果讓燃料電池發電功率提升約16%，並提升耐用性。

校方表示，這項技術為中山大學與威杰能源公司產學合作計畫成果，盼將過去長期仰賴國外進口的關鍵材料國產化，建立台灣氫能技術體系，提升國際競爭力。

研究團隊表示，近年各國積極尋找能取代石油、天然氣等傳統能源的方法，其中「氫燃料電池」是熱門選項之一。「氫燃料電池」利用氫氣和氧氣反應產生電力，最大的特色是發電後幾乎不會產生污染物，副產物只有水，因此被稱為潔淨能源。

黃文堯表示，此次研發的觸媒塗佈膜是燃料電池中最重要的核心零件，就像人體的心臟一樣，負責讓氫氣順利轉換成電能。團隊開發的新材料能讓氫氣與氧氣的化學反應速度更快，提高能源轉換效率，同時增加材料的黏合力與穩定性，降低發電成本。

黃文堯說，目前國內許多氫燃料電池材料都仰賴國外進口，除了價格昂貴，部分材料在製造過程中還可能產生有害物質。研究團隊這次最主要的突破是從最上游的「質子交換膜」到中游的「觸媒塗佈膜」，幾乎都由實驗室自行研發合成。

此外，新技術在高溫、高濕環境下仍能保持穩定運作，耐用性更高，可延長燃料電池壽命。研究成果已通過具業界公信力的「技術驗證平台」認證，顯示具有市場應用潛力，未來可與業界進一步合作，朝商品化與量產方向發展。

威杰能源表示，這項技術可優先應用在監測型無人機、備援電力與模組化能源設備等領域，解決目前產品體積與效能難以兼顧的問題。希望雙方將來能有更多合作，建立從材料開發到測試驗證的完整技術鏈，推動台灣氫能產業自主發展。

中山大學

延伸閱讀

興大蔡志成教授「數位鏟花」專利授權工具機四強

臺美能源結盟！工研院以前瞻技術領航 攜手美國懷俄明州共創淨零新局

興大團隊研發數位鏟花技術 引領工具機廠提升精度

德國挹注1.1億元 支持開發核融合雷射數位孿生系統

相關新聞

搶師大戰／國中小大開缺 今年教甄成「上岸最好時機」

中小學師資荒快速擴大，今年從台北市、新北市到花蓮都在搶老師，資訊科技與理化最缺，某縣市國中教甄開缺更是去年的三倍。退休潮等三大原因推升缺額，教甄窄門鬆動，準教師想「上岸」機不可失，如何選擇最有利的縣市應試，口試怎麼準備？教甄輔導專家揭報考策略。

體育班學生國中會考「待加強」比率高 教育部推教學正常化挨批矛盾

體育班學生長時間、高強度訓練壓縮學生學習時間，加上比賽與集訓造成長期缺課，學生容易跟不上課程進度，甚至放棄基礎學科。教育部統計，近年國中會考「待加強」比率高於全國，且差距持續擴大。有國中教師表示，教育部近年推動體育班「教學正常化」，強調兼顧學業與競技，但制度本身存在矛盾，兩者難以兼顧。

體育班國中會考「待加強」比率高於全國2倍 學力落差持續擴大

108課綱上路後，教育部要求體育班教學正常化與培育學術兼備人才，但根據教育部統計，體育班學生近年國中會考待加強比率高於全國，且差距持續擴大。對此，全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，此數據可見單靠「宣導」教學正常化根本沒用；要解決問題，不能只有口號，必須靠專業資源的拉力與制度門檻的壓力雙管齊下。

搶師大戰／脫北潮難擋 雙北教甄加碼只能短期止血？

雙北教師「脫北潮」擴大，教學壓力與高生活成本夾擊，不少教師選擇返鄉。去年台北市、新北市代理教師缺額高達4000人，學校配課吃緊、換師頻繁，影響教學連續性。今年雙北教甄大開缺，並祭出代理年資加分、提高初試錄取倍率、多次分發與加碼福利，力拚補足師資。但專家提醒，短期誘因只能止血。

今年到哪考教甄？圖解各地開缺增幅 錄取率愈來愈驚人

中小學師資荒快速擴大，今年都會與非都會縣市皆釋出大量正式教師缺額。專家指出，教師退休潮、報考人數下滑，加上代理教師愈來愈難招，推升今年正式教師缺額大開，錄取率同步攀高。

彰化斥資千萬 補助公私幼教室裝監視錄影系統

少子化時代的孩子個個都是寶，彰化縣擬定補助公私立幼教機構裝設監視錄影系統計畫，預計總額1千萬元，今年起鼓勵公私立幼兒園申請補助在教室內裝置監視錄影設備，提高維護幼教安全和教學品質。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。