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日傳奇編輯唐木厚「才華鑑定人」 一眼看出作家潛力

中央社／ 台北12日電
日本暢銷書作家、小說編輯唐木厚，曾挖掘京極夏彥、森博嗣、辻村深月等多位名家，近年出版「才華鑑定人」一書公開他「一眼看出作家潛力」的秘訣，中文版近期在台發行。（新經典文化提供）中央社記者邱祖胤傳真　115年5月12日 中央通訊社
日本暢銷書作家、小說編輯唐木厚，曾挖掘京極夏彥、森博嗣、辻村深月等多位名家，近年出版「才華鑑定人」一書公開他「一眼看出作家潛力」的秘訣，中文版近期在台發行。（新經典文化提供）中央社記者邱祖胤傳真　115年5月12日 中央通訊社

日本暢銷書作家、小說編輯唐木厚，曾挖掘京極夏彥、森博嗣、辻村深月等多位名家，近年出版「才華鑑定人」一書，公開他「一眼看出作家潛力」的秘訣，中文版近期在台發行。

根據新經典文化發布新聞稿，32年前，唐木厚在「講談社」編輯部接起了一通詢問「是否接受自行投稿」的電話，電話那頭是當時沒沒無聞、累積近千張稿紙作品的京極夏彥。這通電話不僅改寫了日本推理史，也揭開唐木厚作為傳奇小說編輯的序幕。

新聞稿指出，唐木厚本身的人生轉折充滿戲劇性，大學時期參加偶像研究會，進入「講談社」，起初被分配到業務部而感到灰心，後來如願進入「文藝圖書第三出版部」，正式踏上小說編輯之路，經手超過180本書。

唐木厚認為編輯不必親自伏案寫稿，但必須具備發掘、經營作家的眼光，如同打造偶像與藝人般，投入熱血讓才華大放異彩。

為了給予像京極夏彥這樣獨特作家更多機會，唐木厚參與創辦「梅菲斯特獎」，唐木厚指出，傳統作法往往選出四平八穩的作品，梅菲斯特獎則賦予編輯全權負責的覺悟，只要編輯有信心將作品推向舞台，就能讓作家出道。

面對現今社群媒體盛行、作家傾向「自我行銷」以及生成式AI的衝擊，唐木厚坦然面對「編輯無用論」的質疑，他認為編輯不該停留在「了解現狀」，而是思考「接下來想怎麼做」。

唐木厚深信編輯在長期職涯中累積的智慧與人脈，AI無法取代。他主張編輯應如「鐘擺」般隨時保持不同的觀點，活用過往見識過的大風大浪來做決策，「我不認為小說編輯這份工作會消失，或被AI取代，只要懷抱信心迎接變化即可」。

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