作家潘國靈「石頭島」 摸著石子訴說香港故事

香港作家潘國靈飽受疾病之苦卻仍堅持創作，最新小說作品「石頭島及最初的人」，獨闢蹊徑尋找香港各地石頭，「摸著石子」訴說背後動人的故事。

「石頭島」虛構兩位至交好友，一位是石痴「遊幽」，一位是編輯人兼「遊幽」的知音「幽明」。全書由「遊幽」帶路，帶著讀者神遊港島南區、中區、灣仔、銅鑼灣乃至石塘咀與九龍半島等地，細數各地掌故、歷史、都會傳說與風土人情。

書中另穿插「幽明」觀點的「新界散點」、「長洲之行」等篇章；最後的「石頭暗室」則為「遊幽」寫給「幽明」的信件，觸角天寬地廣遍及古今中外，談論聖經、希臘神話、中國神話，以及文學及詩作中與石頭相關的記事，並自況自己何以從石室到「暗室」、再到「囚室」過程。

聯合文學出版總編輯周昭翡表示，潘國靈2024年在聯合文學出版「身體變奏曲」就頗得好評，新作「石頭島及最初的人」是他的第9部小說，以石頭一物感通身體、文化、歷史連結至宇宙，在香港一地採石、尋石，自築石頭路線，繞經許多曲折與磨難，撿集時光的餽贈，從路上絮語到暗室續命。堪稱作者自己病後餘生的「石頭記」，生命隨時光流逝，也扣合城市景觀的種種變化消失。

本周日（17日）將在香港界限書店舉辦「頑石與靈石的約定──潘國靈『石頭島及最初的人』讀書會」，由葉秋弦、勞緯洛等兩位香港作家主講。