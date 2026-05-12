今年到哪考教甄？圖解各地開缺增幅 錄取率愈來愈驚人

108課綱上路後，教育部要求體育班教學正常化與培育學術兼備人才，但根據教育部統計，體育班學生近年國中會考待加強比率高於全國，且差距持續擴大。對此，全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，此數據可見單靠「宣導」教學正常化根本沒用；要解決問題，不能只有口號，必須靠專業資源的拉力與制度門檻的壓力雙管齊下。

2026-05-11 13:41