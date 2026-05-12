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今年到哪考教甄？圖解各地開缺增幅 錄取率愈來愈驚人

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少子化、退休潮衝擊師資 教育部「教師攬才工具包」助地方精準開缺

教育部推攬才工具包 助地方評估師資缺額

師資生對踏入教職卻步…調查揭原因！8成憂投訴、7成認不受尊重

科技校院繁星推薦3242人報名 錄取率59.8%

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108課綱上路後，教育部要求體育班教學正常化與培育學術兼備人才，但根據教育部統計，體育班學生近年國中會考待加強比率高於全國，且差距持續擴大。對此，全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，此數據可見單靠「宣導」教學正常化根本沒用；要解決問題，不能只有口號，必須靠專業資源的拉力與制度門檻的壓力雙管齊下。

搶師大戰／國中小大開缺 今年教甄成「上岸最好時機」

中小學師資荒快速擴大，今年從台北市、新北市到花蓮都在搶老師，資訊科技與理化最缺，某縣市國中教甄開缺更是去年的三倍。退休潮等三大原因推升缺額，教甄窄門鬆動，準教師想「上岸」機不可失，如何選擇最有利的縣市應試，口試怎麼準備？教甄輔導專家揭報考策略。

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搶師大戰／脫北潮難擋 雙北教甄加碼只能短期止血？

雙北教師「脫北潮」擴大，教學壓力與高生活成本夾擊，不少教師選擇返鄉。去年台北市、新北市代理教師缺額高達4000人，學校配課吃緊、換師頻繁，影響教學連續性。今年雙北教甄大開缺，並祭出代理年資加分、提高初試錄取倍率、多次分發與加碼福利，力拚補足師資。但專家提醒，短期誘因只能止血。

今年到哪考教甄？圖解各地開缺增幅 錄取率愈來愈驚人

中小學師資荒快速擴大，今年都會與非都會縣市皆釋出大量正式教師缺額。專家指出，教師退休潮、報考人數下滑，加上代理教師愈來愈難招，推升今年正式教師缺額大開，錄取率同步攀高。

彰化斥資千萬 補助公私幼教室裝監視錄影系統

少子化時代的孩子個個都是寶，彰化縣擬定補助公私立幼教機構裝設監視錄影系統計畫，預計總額1千萬元，今年起鼓勵公私立幼兒園申請補助在教室內裝置監視錄影設備，提高維護幼教安全和教學品質。

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