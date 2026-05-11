快訊

墾丁大街鬥毆後飛車追逐...賓士酒駕自撞副座好友送命 法院判決出爐

川習會前夕…美跨黨派參議員致函川普 籲批准140億美元對台軍售

聽新聞
0:00 / 0:00

東印度旅遊見聞中譯本發表 一窺350年前台灣縮影

中央社／ 新北11日電

國台圖今天發表「東印度旅遊見聞」中譯本，翻譯團隊轉譯艱澀古德文，讓讀者窺探350多年前台灣縮影。國台圖館長曹翠英說，文明底蘊來自歷史，也凸顯歷史文化向來是台灣軟實力。

國立台灣圖書館今天舉辦鎮館之寶「東印度旅遊見聞」全譯本新書發表會，現場並開架展示珍藏原書。該書為17世紀瑞士僱傭兵兼畫家赫伯特（AlbrechtHerport）以古德文撰寫，1669年出版，次年翻譯成荷蘭文。國台圖這次在國內首度推出中文全譯本，是繼荷蘭文譯本後時隔逾350年，世界上第2份外語全譯本。

國台圖介紹，東印度旅遊見聞中對荷鄭戰爭的記述，被視為研究荷蘭要塞熱蘭遮城（現安平古堡）被圍攻的重要史料，同時也收錄9幅銅版畫，為視覺文化研究提供寶貴素材。

國台圖透露，這次由文藻外語大學教授張守慧作為翻譯主力，與副教授梅安德、助理教授周欣與唐英格等人通力合作，才能將古德文翻譯繁體中文出版。現今全世界研究中古世紀古德文語言學家寥寥可數，全世界能識別者僅十幾位，這次翻譯團隊裡就有3名專家學者懂古德文，以1年多的時間翻譯、拼湊推敲還原語意，才完成這項艱鉅的翻譯任務。

國台圖館長曹翠英介紹，赫伯特自1659年開始隨荷蘭東印度公司遠征，從荷蘭阿姆斯特丹一路航行至非洲好望角、雅加達、台灣熱蘭遮城等地，9年間以戰爭史、遊記方式記錄沿途所聞。書中有69頁特別描述台灣的豐饒物產及多元族群，也刻劃當年鄭成功跟荷蘭打仗的點滴。這是一本古老人文、歷史、戰爭及遊記，也是一部當代史的縮影，象徵在大航海時代台灣已經站上世界舞台。

曹翠英說，文明的底蘊來自於歷史，儘管現在是創新、AI時代，但文化底蘊始終不能少。透過這本書可了解民主價值可貴，也凸顯歷史文化向來是台灣的軟實力。

文藻外語大學校長莊慧玲致詞表示，學校培育學生擁有優秀的外語能力，除了能運用在未來赴國外求職，也希望服務場域能更多元。若台灣的經濟發展只有高科技半導體，沒有文化作為支持，社會將相對空洞。除了經濟實力之外，也須有文化底蘊相輔相成。

印度 荷蘭 歷史

延伸閱讀

印度洋上的奇蹟島嶼！ 「斯里蘭卡」北、高出發 3大亮點、豐富行程一次滿足

跟著《屏東SOLO》去旅行 解鎖33鄉鎮隱藏版魅力

華梵大學連結斯里蘭卡 漢傳、南傳佛教研究交流

漫畫空間巡禮 通往想像的文化路徑

相關新聞

體育班學生國中會考「待加強」比率高 教育部推教學正常化挨批矛盾

體育班學生長時間、高強度訓練壓縮學生學習時間，加上比賽與集訓造成長期缺課，學生容易跟不上課程進度，甚至放棄基礎學科。教育部統計，近年國中會考「待加強」比率高於全國，且差距持續擴大。有國中教師表示，教育部近年推動體育班「教學正常化」，強調兼顧學業與競技，但制度本身存在矛盾，兩者難以兼顧。

體育班國中會考「待加強」比率高於全國2倍 學力落差持續擴大

108課綱上路後，教育部要求體育班教學正常化與培育學術兼備人才，但根據教育部統計，體育班學生近年國中會考待加強比率高於全國，且差距持續擴大。對此，全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，此數據可見單靠「宣導」教學正常化根本沒用；要解決問題，不能只有口號，必須靠專業資源的拉力與制度門檻的壓力雙管齊下。

搶師大戰／脫北潮難擋 雙北教甄加碼只能短期止血？

雙北教師「脫北潮」擴大，教學壓力與高生活成本夾擊，不少教師選擇返鄉。去年台北市、新北市代理教師缺額高達4000人，學校配課吃緊、換師頻繁，影響教學連續性。今年雙北教甄大開缺，並祭出代理年資加分、提高初試錄取倍率、多次分發與加碼福利，力拚補足師資。但專家提醒，短期誘因只能止血。

搶師大戰／國中小大開缺 今年教甄成「上岸最好時機」

中小學師資荒快速擴大，今年從台北市、新北市到花蓮都在搶老師，資訊科技與理化最缺，某縣市國中教甄開缺更是去年的三倍。退休潮等三大原因推升缺額，教甄窄門鬆動，準教師想「上岸」機不可失，如何選擇最有利的縣市應試，口試怎麼準備？教甄輔導專家揭報考策略。

彰化斥資千萬 補助公私幼教室裝監視錄影系統

少子化時代的孩子個個都是寶，彰化縣擬定補助公私立幼教機構裝設監視錄影系統計畫，預計總額1千萬元，今年起鼓勵公私立幼兒園申請補助在教室內裝置監視錄影設備，提高維護幼教安全和教學品質。

國際博物館日即將登場 這一天博物館打卡可獲文化幣第2季限定徽章

一年一度的「518國際博物館日」即將登場。文化部於15日至18日在台南的國立台灣文學館藝文大廳，邀集文化部所屬及其他合計共13個館所共同舉辦一系列展覽、動態體驗及系列講座。邀請全國民眾一起到台文館或各地的博物館，透過參觀展覽、參與活動，共同響應今年國際博物館日主題「博物館聯結歧異的世界：對話、諒解、包容、和平」（Museums Uniting a Divided World）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。