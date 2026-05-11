東印度旅遊見聞中譯本發表 一窺350年前台灣縮影

國台圖今天發表「東印度旅遊見聞」中譯本，翻譯團隊轉譯艱澀古德文，讓讀者窺探350多年前台灣縮影。國台圖館長曹翠英說，文明底蘊來自歷史，也凸顯歷史文化向來是台灣軟實力。

國立台灣圖書館今天舉辦鎮館之寶「東印度旅遊見聞」全譯本新書發表會，現場並開架展示珍藏原書。該書為17世紀瑞士僱傭兵兼畫家赫伯特（AlbrechtHerport）以古德文撰寫，1669年出版，次年翻譯成荷蘭文。國台圖這次在國內首度推出中文全譯本，是繼荷蘭文譯本後時隔逾350年，世界上第2份外語全譯本。

國台圖介紹，東印度旅遊見聞中對荷鄭戰爭的記述，被視為研究荷蘭要塞熱蘭遮城（現安平古堡）被圍攻的重要史料，同時也收錄9幅銅版畫，為視覺文化研究提供寶貴素材。

國台圖透露，這次由文藻外語大學教授張守慧作為翻譯主力，與副教授梅安德、助理教授周欣與唐英格等人通力合作，才能將古德文翻譯繁體中文出版。現今全世界研究中古世紀古德文語言學家寥寥可數，全世界能識別者僅十幾位，這次翻譯團隊裡就有3名專家學者懂古德文，以1年多的時間翻譯、拼湊推敲還原語意，才完成這項艱鉅的翻譯任務。

國台圖館長曹翠英介紹，赫伯特自1659年開始隨荷蘭東印度公司遠征，從荷蘭阿姆斯特丹一路航行至非洲好望角、雅加達、台灣熱蘭遮城等地，9年間以戰爭史、遊記方式記錄沿途所聞。書中有69頁特別描述台灣的豐饒物產及多元族群，也刻劃當年鄭成功跟荷蘭打仗的點滴。這是一本古老人文、歷史、戰爭及遊記，也是一部當代史的縮影，象徵在大航海時代台灣已經站上世界舞台。

曹翠英說，文明的底蘊來自於歷史，儘管現在是創新、AI時代，但文化底蘊始終不能少。透過這本書可了解民主價值可貴，也凸顯歷史文化向來是台灣的軟實力。

文藻外語大學校長莊慧玲致詞表示，學校培育學生擁有優秀的外語能力，除了能運用在未來赴國外求職，也希望服務場域能更多元。若台灣的經濟發展只有高科技半導體，沒有文化作為支持，社會將相對空洞。除了經濟實力之外，也須有文化底蘊相輔相成。