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綠委辦偏鄉教師支援平台座談會 盼解資源媒合等困境

中央社／ 台北11日電

民進黨立委吳沛憶等立委今天舉辦偏鄉教師支援平台座談會，討論如何建立全國層級的支援服務媒合平台，讓資源調度與分配更具系統性，並期待此平台納入多元後勤單位，服務對象也要包含正式及代理教師等。

受邀出席座談會的教育部次長張廖萬堅說，國教署目前正彙整偏遠地區學校及教師支持系統的人才庫名單，希望透過專業分類、需求盤點、資源媒合、服務回饋機制等，協助偏鄉學校找到合適的資源，他也會繼續傾聽各界意見，讓制度設計能更貼近現場老師的需求。

民進黨立委吳沛憶、林月琴、張雅琳、陳培瑜、伍麗華今天在立法院舉辦這場座談會，並邀請相關團體、政府機關代表與會，希望透過不同經驗的交流，為偏鄉教師與孩子創造更好、更友善的教育環境。

吳沛憶說，偏鄉教師面臨現場教學環境嚴峻以及高流動率，希望能提供偏鄉教師支援平台，而該平台不只是一個人才資料庫，而是應納入多元後勤單位，服務對象也應該是多元的，包括正式教師及代理教師，請教育部研議。

吳沛憶提到，有團體觀察偏鄉教育中心的運作，似乎可以再更加貼近現場的需求，希望未來平台成立後，能給既有的偏鄉教育中心更多協助。

立法院教育及文化委員會召委伍麗華預告，她將於6月底排審偏遠地區學校教育發展條例部分條文修正草案，期盼在這次修法中，進一步解決這些年面臨的困境。

社團法人瑩光教育協會表示，偏鄉學校需要的不是更多彼此分散的專案，而是一套能協助學校把資源整理成發展路徑的支持系統。

張廖萬堅指出，在修法後，教育部已投入更多資源在偏鄉，例如經費補助、設立教育資源中心、鼓勵自願服務偏遠地區學校的獎勵措施等，但如同立委與團體所言，雖然支持的資源不少，但可能分散在不同系統，學校與老師有時候不容易找到最適合自己的服務，因此該如何建立更清楚、便利、持續更新的資源媒合平台是重要方向。

偏鄉教育 代理教師 吳沛憶 張廖萬堅 林月琴 教育部

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