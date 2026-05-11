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彰化斥資千萬 補助公私幼教室裝監視錄影系統

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣政府今年起不分公私立幼兒園，專案補助教室內的監視錄影系統。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府今年起不分公私立幼兒園，專案補助教室內的監視錄影系統。記者簡慧珍／攝影

少子化時代的孩子個個都是寶，彰化縣擬定補助公私立幼教機構裝設監視錄影系統計畫，預計總額1千萬元，今年起鼓勵公私立幼兒園申請補助在教室內裝置監視錄影設備，提高維護幼教安全和教學品質。

台北市今年編列3千多元補助幼教機構裝設監視錄影系統，彰化縣不落人後，擬訂專案計畫，今年起實施。縣政府今表示，家長越來越重視幼教品質，縣政府根據家長反映及幼教機構需求，一改過去只補助公立幼兒園，今年起非營利、準公幼、私幼都可申請補助裝設監視錄影系統。

縣政府統計，目前已監視錄影系統裝置率以非營利幼兒園最高，達94%，其次是私幼約66%、準公幼63%，公立幼兒園約56%，縣政強調這些都裝置在教室內，並非裝置教室外對著校園或街道，未來補助裝置也是以教室內為主。

有教師指出，監視錄影系統有畫面、沒聲音，老師拉小朋友靠過來、拍打小朋友，光看畫面都可能被解讀為不當拉扯、體罰，事後小朋友在引導式問話之下可能講出跟當時情況不符的描述，據她了解，有多所幼兒園老師因此陷入「校事會議」泥沼，教育熱忱一落千丈，因此普設監視錄影系統對幼教老師未必是福音。

彰化縣教師團隊表示，裝置監視錄影系統的本意是保護師生，但從部分家長投訴內容，發現監視錄影系統反成傷害老師的工具，公私幼教機構如果裝置監視錄影系統，應提醒老師更加注意行為舉止，避免被誤解傷害幼童。

幼兒園 彰化 幼教

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