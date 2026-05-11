體育班學生國中會考「待加強」比率高 教育部推教學正常化挨批矛盾

體育班學生長時間、高強度訓練壓縮學生學習時間，加上比賽與集訓造成長期缺課，學生容易跟不上課程進度，甚至放棄基礎學科。教育部統計，近年國中會考「待加強」比率高於全國，且差距持續擴大。有國中教師表示，教育部近年推動體育班「教學正常化」，強調兼顧學業與競技，但制度本身存在矛盾，兩者難以兼顧。

據教育部統計，110至112學年度全國體育班學生在國中會考各科成績「待加強」比率，明顯高於全國平均。以112學年度為例，全國學生國文待加強比率為12.71%、英文29.06%、數學25.93%、社會12.54%、自然20.97%；但體育班學生則高達國文32.28%、英文58.02%、數學52.83%、社會30.59%、自然46.17%。

一名體育班家長表示，孩子因為喜歡羽球，加入體育校隊，學校每週一、二、四安排專項訓練，加上晨訓，一天訓練時間約4至5小時，假日也經常需要練習。相較一般學生，體育班學生可用於讀書的時間確實較少，尤其訓練常到晚間6、7點，回家後還要吃飯休息，「重點是他們已經累到只想睡覺，更念不下去。」

該名家長指出，體育班學生也常因外出比賽缺課，學生一旦出去比賽，可能整周都無法正常上課，但班級課程仍照常進行，制度上又難以額外補課，學生只能自行補進度，「如果沒有補救措施，孩子最後可能直接放棄那部分課程。」

家長也提到，體育班因已有相對明確的升學管道，部分學生較不重視學科成績，多將重心放在訓練與比賽，長時間高強度訓練後，上課也容易精神不濟、難以專心，外界期待兼顧球技與學業，但實際上並不容易。

一名國中教師則說，教育部近年要求體育班「教學正常化」與培育學術兼備人才，但制度本身存在矛盾。根據體育班設立辦法相關規定，各校每年都需達到一定競賽成績，若成績不佳，恐面臨檢討甚至停招壓力，因此學校勢必得投入更多訓練時間，但另一方面又須兼顧學科教學，兩者難以平衡。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，現在體育班學力落後、待加強比例擴大，可見單靠「宣導」教學正常化根本沒用，應透過專業資源的「拉力」與制度門檻的「壓力」並行改革。他指出，專業教練應理解生理邏輯，學會「減法」訓練，練得準、練得精，該停就停，保留學生足夠體力與精神進入教室學習。若學生長期訓練到體力透支、上課只能睡覺，「後端補救教學做再多都是白費力氣」。

侯俊良也說，現行賽程過度密集，經常壓縮正常上課時間，應避開段考週，並建立「動態門檻」，若學生學業表現不佳就應暫停出賽。他強調，「學力是參賽的入場券」，升學與參賽制度應設立明確學力門檻，促使教練、家長與學生共同重視課業，「要確保孩子脫下球衣後，依然擁有在社會生存的能力與尊嚴」。