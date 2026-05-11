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大專生14年少29.5萬人 社會、人文類占比下降

中央社／ 台北11日電

教育部最新統計顯示，114學年大專校院學生有105.7萬人，14年間減少約29.5萬人，減幅21.8%；114學年以攻讀科技類學生占48.4%最多，社會類和人文類學生占比都比5年前下降。

教育部近日公布114學年大專校院概況統計，114學年大專校院共139所，包含公校47所、私校92所；以近5學年間相較，大專總校數減13所，公校、私校分別減少1所、12所。

在學生數部分，教育部統計顯示，114學年大專校院學生有105.7萬人，研究所以上有20.8萬人，學士班以下有84.9萬人；相較於100學年，大專校院學生14年間減少約29.5萬人，減幅約21.8%，以學士班減少約24.8萬人最多，減幅約25.1%。

以人文、社會、科技等3學科分類來看，114學年以攻讀科技類學生占48.4%最多，其次為社會類33.5%、人文類18.1%；和109學年相較，科技類學生占比增加4.4個百分點最顯著，社會類學生減少2.8個百分點、人文類學生減少1.6個百分點。

如以更細的學門分類來看，教育部統計指出，114學年大專院校學生以工程及工程業學門20.2萬人最多，其次為商業及管理學門16.7萬人、醫藥衛生學門10.6萬人、餐旅及民生服務學門8.6萬人、資訊通訊科技學門8.5萬人。

教育部

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