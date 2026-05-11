新北大數據打造職涯GPS 陪孩子找到未來方向

職涯探索不再只靠感覺！新北市教育局今宣布職業試探暨體驗教育邁入數位轉型階段，首度整合發布「職涯探索量表、職探Call課、職探GOGO卡、職探電子報、未來職探課程」五大導航系統，透過大數據分析與主動媒合機制，讓職業試探從一次性體驗，升級為更精準、更個人化的適性輔導服務，協助孩子在升學與職涯選擇中找到最適合自己的方向。

教育局長張明文表示，新北市自2014年設立全國第一座職業試探暨體驗教育中心以來，累積服務人次突破25萬，並建置全國職類最完整的16所職探中心。這次推出五大導航系統「職涯成長軌跡GPS」，進一步整合既有資源，透過數位轉型與科學分析，讓學生更精準了解自己的興趣、能力與潛在優勢，也提供教師與家長更具體的參考依據。使升學選科不再只是憑分數或印象，而能透過量表分析、課程體驗與學習紀錄，建立更清楚的選擇依據。

本次發布的五大導航系統，從自我認識到課程體驗，逐步串起學生的職涯探索歷程。包括與國立台灣師範大學合作研發「數位職涯探索量表」，可串接校園通APP，協助學生認識自我特質與職群傾向；「職探Call課」改由教師依教學需求主動預約班級課程，提升課程媒合效率；「職探GOGO卡」以集章獎勵方式，引導學生走進職探中心與觀光工廠參與體驗；「職探電子報」定期提供產業趨勢、課程資訊與親子共學素材；「未來職探課程」則聚焦AI、永續、醫療、航太、心理健康及自我探索六大主題，讓學生在探索中累積多元學習經驗。

參與首波施測的國光國小鄭昕同學分享，以前只知道自己喜歡動手做，透過量表分析後，發現自己在工業類群也有潛力，系統還建議可以嘗試AI相關課程，讓自己對未來方向更有概念，不再只是憑感覺選營隊。

溪洲國小老師李幸蓉說，「職探Call課」能有效減輕教學現場負擔，過去學生參與職探課程常受限於分散報名與名額競爭，現在改採班級預約模式，教師可依班級特質媒合專屬課程，不僅簡化行政流程，也讓全班孩子都能在學期間共同參與，提升教學整合效果。

教育局表示，新北市持續深化職涯數位導航系統，串聯全市職探中心、高中職及11所觀光工廠等在地企業資源，打造更完整的職業試探網絡，目標讓新北國中小每位學生都享有至少一次的職探體驗機會，全面落實適性發展精神，讓每一位學生都能從數據中發現亮點、從體驗中累積信心，逐步找到屬於自己的發展方向。