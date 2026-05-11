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大溫哥華台灣同鄉會慶一甲子 見證台人在加拿大發展

中央社／ 溫哥華10日專電
大溫哥華台灣同鄉會創會者之一楊正昭（右）和現任會長吳清桂（左），開心地回憶著60年來同鄉會經歷過的酸甜苦辣，兩人都說，最記得的都是最美好的事情。中央社
大溫哥華台灣同鄉會創會者之一楊正昭（右）和現任會長吳清桂（左），開心地回憶著60年來同鄉會經歷過的酸甜苦辣，兩人都說，最記得的都是最美好的事情。中央社

大溫哥華台灣同鄉會是加拿大歷史最悠久的台灣人社團，今年適逢60週年慶，其陪伴一代代台灣移民在溫哥華落地生根，也見證無數海外台灣人為台灣國際能見度打拚的篳路藍縷。

大溫哥華台灣同鄉會創於1966年，創會元老楊正昭醫師近期對中央社憶起這段歷程，他說當年成立同鄉會，不僅是聯繫同鄉情感，也希望凝聚台灣意識。

楊正昭表示，「我們那批出國的人多對當代民主自由人權理念有無限渴望，而當年正值白色恐怖時期，海外台灣同鄉會被列入黑名單，當時同鄉會會員的心情和後來的人的心情是非常不一樣的」。

他說，在台灣逐漸走向民主化的年代，遠在太平洋另一端的溫哥華台灣同鄉會一直扮演重要角色，「大家聚在一起經常討論台灣政治改革與國際處境，也會舉辦演講、協助民主運動募款等。當年溫哥華台裔人數不多，但募款動員的力量很強大，許多黨外人士海外巡訪，都會把溫哥華列為重要一站」。

現任大溫哥華台灣同鄉會會長吳清桂對中央社說：「以前哪有Google地圖、也沒有Line群組，同鄉會就是一個很重要的互助網。熱心的會員會帶著剛落地的台灣人去找房子、辦政府文件、熟悉居住環境等。」

吳清桂的丈夫鄭自才是「424刺殺蔣經國行動」的關鍵人物之一，鄭自才70年代流亡瑞典時認識在歐洲工作的吳清桂，2人婚後在1983年搬到溫哥華。吳清桂回憶：「當年已在溫哥華的台灣同鄉們很熱情地幫助串聯，讓我先生重拾建築專業，我們的生活也變得更穩定。」

90年代是台灣移民到加拿大的高峰期，同鄉會協助新台灣移民安頓的功能也不斷壯大。

吳清桂表示，台灣移民在加拿大人數始終不多，高峰期也不過7萬多人，當年沒有網路串接，人與人實地交流更顯珍貴，大家都希望多多「找到自己人」，壯大台灣社群的勢力。

邁入21世紀起，同鄉會的活動力變得更旺盛，例如主辦的台灣日園遊會、228紀念音樂會的規模都很盛大，也與其他社團共同籌辦台灣加入國際組織、台灣大罷免等活動，並主動參與加拿大社區的慈善工作。

目前擔任行政院顧問的張理瑲也曾任同鄉會會長一職，她對中央社說：「現在年輕人可能覺得民主是很自然的事情，但其實都是爭來的，就算在海外，很多海外台灣人都身體力行關心著台灣未來，也努力讓加拿大社會更認識台灣。」

駐溫哥華僑務組長郭淑貞對同鄉會前輩們的點滴付出深感敬佩，「他們總懷抱無比的使命感，現在正積極進行世代傳承，吸納更多年輕一輩加入同鄉會」。

走過一甲子，吳清桂表示，值得記憶的人事物太多了，她正帶領一製作小組，將出版一本60週年特刊和紀錄片，「台加兩地有許多珍貴的歷史檔案，歷任會長、會員和許多台裔加拿大人都有動人故事，我想好好梳理這些美麗軌跡，今年60週年慶祝晚宴上絕對會讓大家驚豔」。

加拿大 台灣人 中央社

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