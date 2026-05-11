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體育班學生會考待加強比率高於全國約2倍 學力落差持續擴大

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
據教育部統計，體育班學生近年國中會考待加強比例高於全國，且差距持續擴大。示意圖／本報資料照片。
據教育部統計，體育班學生近年國中會考待加強比例高於全國，且差距持續擴大。示意圖／本報資料照片。

108課綱上路後，教育部要求體育班教學正常化與培育學術兼備人才，但根據教育部統計，體育班學生近年國中會考待加強比率高於全國，且差距持續擴大。對此，全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，此數據可見單靠「宣導」教學正常化根本沒用；要解決問題，不能只有口號，必須靠專業資源的拉力與制度門檻的壓力雙管齊下。

根據教育部統計，110至112學年度全國體育班學生在國中會考各科成績待加強比率，明顯高於全國平均。以112學年度為例，全國學生國文待加強比率為12.71%、英文29.06%、數學25.93%、社會12.54%、自然20.97%；但體育班學生則高達國文32.28%、英文58.02%、數學52.83%、社會30.59%、自然46.17%。

若以倍數觀察，112學年度體育班學生各科待加強比率約為全國平均的2倍，其中以國文差距最大，達2.54倍；其次為社會2.44倍、自然2.2倍、數學2.04倍、英文2倍。此外，110至112學年度間，體育班學生英文、數學與自然科待加強比率仍呈上升趨勢，例如英文從55.58%增至58.02%、數學從51.06%增至52.83%。

國中教師表示，社會對體育班長期存在「不用讀書、只要練體育」的刻板印象，孩子有這樣的觀念，就不會在乎課業，形成負面標籤循環。此外，教育部近年要求體育班教學正常化，但制度本身存在矛盾。根據體育班設立辦法相關規定，各校每年都需達到一定競賽成績，若成績不佳，恐面臨檢討甚至停招壓力，因此學校勢必得投入更多訓練時間，但另一方面又須兼顧學科教學，兩者難以平衡。

教師指出，學校的體育班除每周安排6節專訓課，早上7點也會進行額外訓練。若遇到比賽期間，學生常一離校就是一週，國英數等主要科目可能因此少上5節課，影響教學進度。

侯俊良表示，外界常認為訓練排擠讀書，但問題核心其實在於訓練專業度。他認為，專業教練要理解生理邏輯，學會減法的藝術，練得準、練得精，該停就停，省下來的時間跟體力，是為了讓孩子進教室的時候大腦是清醒的。如果孩子練到體力透支，進教室只能睡覺，那後端的補救教學做再多都是白費力氣。

侯俊良說，學力落差會補不回來，是因為地基在國小就毀了。12歲前是閱讀與邏輯發展的黃金期，讓孩子回歸社團，先確保他們跟一般生一樣打好讀寫基礎，到了國高中，他們才具備銜接課業的能力，而不是一輩子都在追趕。

在制度管理方面，侯俊良指出，賽程不能一直吃掉上課時間。現行賽程過度密集，經常壓縮正常上課時間，應系統性避開段考週，同時建立「動態門檻」，只要這學期成績滿江紅，就應暫停出賽，讓選手、教練與家長都能持續重視學生學習狀況，而非等到畢業後才發現除了球技之外缺乏基本能力。

「學力是參賽的入場券」，侯俊良認為，升學必須設定硬性的學力門檻，它可以是多元的素養檢定，但必須是參賽的入場券。當成績真的會影響球員生涯，教練才會主動變身導師去盯課業，家長也不會再把體育班當成逃避讀書的避風港，「要確保這群孩子脫下球衣後，依然擁有能在社會生存的尊嚴與邏輯能力」。

體育 108課綱 英文

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