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國際博物館日即將登場 這一天博物館打卡可獲文化幣第2季限定徽章

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
鼓勵青年走進博物館，推出文化幣「打卡集徽章」快閃任務，5月15日至31日，凡已領取2026年文化幣的青少年，只要在提供518博物館日推廣及優免活動的館所，持APP掃描館所QR-code完成2次打卡，可獲得第二季限定的「瞬行制霸」徽章。 圖／文化部提供
鼓勵青年走進博物館，推出文化幣「打卡集徽章」快閃任務，5月15日至31日，凡已領取2026年文化幣的青少年，只要在提供518博物館日推廣及優免活動的館所，持APP掃描館所QR-code完成2次打卡，可獲得第二季限定的「瞬行制霸」徽章。 圖／文化部提供

一年一度的「518國際博物館日」即將登場。文化部於15日至18日在台南的國立台灣文學館藝文大廳，邀集文化部所屬及其他合計共13個館所共同舉辦一系列展覽、動態體驗及系列講座。邀請全國民眾一起到台文館或各地的博物館，透過參觀展覽、參與活動，共同響應今年國際博物館日主題「博物館聯結歧異的世界：對話、諒解、包容、和平」（Museums Uniting a Divided World）。

除臺文館主場活動外，文化部所屬博物館及全台超過60間館所，也在5月18日周一多數博物館例行休館日特別開館，各個博物館將在這周及5月18日推出許多優惠及博物館日活動。為鼓勵青年走進博物館，文化部同步推出文化幣「打卡集徽章」快閃活動，自5月15日至5月31日期間，已領取2026年文化幣的青少年，只要在提供518博物館日推廣及優免活動的館所，持APP掃描館所QR-code完成2次打卡，即可獲得第二季限定的「瞬行制霸」徽章。

國際博物館協會（ICOM）訂定每年5月18日為博物館日，並推出年度主題。文化部為回應今年主題，特別規劃以「永續、平權、共融」為策展主軸，呈現台灣的博物館近年從回應氣候變遷的綠色展演，到消除感官與年齡障礙的平權設施，再到親近典藏詮釋的共融設計，並在當代社會形塑共融且開放文化生態的具體成果。

5月15日至18日4天在台文館的現場，除了將展現特別使用環保永續材質進行的展場設計，同時推出近20場各類型手作活動、工作坊、講座與表演。其中更包含給照顧者的「文學處方箋充電站」、給青少年的「迷路也沒有關係」視覺小說手遊體驗等，以回應博物館面對不同族群需求，致力扮演連結者、理解者與對話平台的角色。此外，5月16日上午也邀請美國在台協會高雄分處處長張子霖，分享繪本《The True Story of the Three Little Pigs!》，以嶄新視角重新詮釋經典童話，帶領孩子走進博物館，聆聽充滿翻轉的異想故事。

文化部表示，期盼透過博物館日邀請大家及更多青少年走入博物館，與博物館建立更直接、永續的連結。相關精彩活動及分區攻略，詳見文化部博物之島網站518國際博物館日活動專頁（https://reurl.cc/qpooqD）及「博物之島」臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/518museumday/?locale=zh_TW）。

【文化幣518國際博物館日－打卡集徽章活動】

文化幣官網：https://twcp.moc.gov.tw/prec-u/

適用文化幣打卡集徽章館所清單：https://drive.google.com/file/d/1CEwhkPjyKoNLx4veky8OS85i-v5I3JZS/view

文化部 博物館 文化幣

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