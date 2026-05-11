每學期最高補助1萬！教育部發優秀原住民學生獎學金 近4000人受惠

為獎勵高級中等以下學校原住民學生，教育部國教署自107年度起訂定發布「教育部國民及學前教育署補助高級中等以下學校發給優秀原住民學生獎學金要點」，獎勵原住民學生學業及才藝優秀表現。114學年度第2學期原住民學生才藝優秀獎學金已開放申請至5月15日止。

國教署表示，具原住民身分的同學，可於規定期限內向就讀學校提出申請114學年度第2學期才藝優秀獎學金，申請案件經審查符合規定者，由國教署補助才藝優秀獎學金。

國教署說明，獎學金分為「個人特殊才藝優秀獎學金」及「團體賽特殊才藝優秀獎學金」兩類。其中，個人特殊才藝優秀獎學金申請對象須具備語文、科學競賽、創意競賽、音樂、美術、舞蹈、體育、技藝或其他特殊才藝，需檢附114年4月16日至115年4月15日參加教育部各司、處或本署舉辦之全國性個人才藝競賽獲獎者，每人每學期最高補助1萬元。

至於團體賽特殊才藝優秀獎學金，申請資格同樣須具備相關特殊才藝，並檢附上述期間參加教育部各司、處或國教署舉辦的團體才藝競賽獲獎證明，獲團體獎前3名者，每人每學期最高補助5000元。

國教署說，自107年度起至114年度就讀高級中等以下原住民學生獲才藝優秀獎勵者計3858人受惠，補助金額達2047萬6500元，將持續致力推廣多元適性學習、鼓勵原住民學生多元展能。