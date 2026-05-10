剖析AI時代媒體 溫怡玲：真相探尋無法替代

中央通訊社「我是海外特派員」活動中區場，今天邀請人工智慧科技基金會執行長溫怡玲剖析AI下的媒體，她表示，新聞技能逐漸被AI取代，但記者必須探尋報導真相，也無法取代人際溝通。

中央通訊社第9屆「我是海外特派員」活動中區場，為期2天的活動於中華電信學院台中黎明會館舉行，首日課程由中央社社長胡婉玲主講「AI時代下的全方位新聞人」開場，接著安排新聞採寫、影音新聞剪輯、國際觀點等課程。

今天課程安排AI應用媒體未來、永續、趨勢議題及媒體識讀等內容。其中，溫怡玲以「AI時代：媒體的尋人啟事」為題進行專題演講，聚焦AI時代對媒體的影響挑戰及媒體現況等深層問題。

溫怡玲會中提到，隨著AI快速發展，各媒體都在做媒體AI技術的導入，並喊出「要讓新聞回到最初的樣子」。AI可以整理資訊、即時翻譯、自動生成報導、自動播報，但AI是否就真的能讓新聞更好看，更有價值？這點值得探討。

「媒體下一步該往哪裡走？」溫怡玲說，AI對媒體的影響力逐漸擴大，但現在媒體一直追流量、製作影片，讓知識非常零碎，但知識必須要讓使用者覺得有價值，這是現在媒體的關鍵問題，民主社會下需要盡責的媒體。

溫怡玲舉例，她先前發現有新聞提到全台因陸客不來，數百家飯店待售，但她假日想訂飯店卻訂不到，因此對數據感到疑惑，便跑遍全台各地進行調查報導。從AI用數據來看，不會認為這是可以採訪的議題，這就是人的重要性，有沒有到現場採訪，新聞展現出的差異性相當大。

溫怡玲指出，學校教的新聞技能，可能逐漸被AI所取代掉，但記者最重要的能力是「盡可能逼近真實」，AI只是人類經驗的鏡像，無法掌握新的內容，記者必須探尋真相、報導真相。

溫怡玲表示，人要怎麼透過AI實現更多可能性，最終都要回到人的身上，人要怎麼扮演使用者相當重要。AI是一個很好的工具，但也是一個放大鏡，會放大人的優點與缺點，永遠無法取代人際溝通的形式。

中央社副社長陳正杰兼總編輯則分享媒體識讀，他表示，在AI充斥假訊息的時代下，讀者若透過社群媒體收到一段狀似新聞文字，卻無法找到來源，有很大的可能是假訊息，期盼透過課程能培養學子主動找新聞，而不是被餵食新聞的習慣。

北區培訓營4月25、26日在台北市順利完成，南區培訓營5月23、24日於高雄市九福大飯店登場，學員透過培訓同時進行實習資格初選選拔，有機會到中央社實習，選拔出的小特派可到海外實習1個月。

前8屆參與培訓營學生共1390人、活動累計參與人次達2萬1464人，共選出35名小特派，分別前往德國、美國、馬來西亞、新加坡、印尼、菲律賓、泰國與印度等8國、11個城市。

「我是海外特派員」系列活動由文化部指導，獲中華電信股份有限公司、中國信託商業銀行、第一商業銀行、昇恆昌股份有限公司、兆豐銀行及兆豐銀行文教基金會贊助支持。