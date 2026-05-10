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慈濟60周年 副總統：全社會防衛韌性慈濟是關鍵夥伴

中央社／ 花蓮10日電

慈濟基金會今天在花蓮靜思堂舉辦60周年大會，副總統蕭美琴到場祝福，她致詞表示，政府正積極推動「全社會防衛韌性」，需全社會的準備與參與，慈濟是關鍵夥伴。

慈濟今年適逢創立60周年，今天舉行「慈濟六十周年大會」，同時在花蓮及各地靜思堂舉行佛誕節、母親節、全球慈濟日三節合一浴佛典禮，蕭副總統、國民黨立委傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚、麥格塞塞獎基金會董事Emily A. Abrera、來自海內外志工與各界宗教代表等齊聚一堂，以影片回顧一甲子的善與愛，共同見證慈濟走過一甲子的慈悲足跡。

蕭副總統致詞表示，60年來，慈濟秉持人道關懷精神，深深影響台灣社會，將這份善與愛推展到世界各個角落，更讓大愛跨越宗教、種族與國界。

她說，台灣是一個充滿韌性的島嶼，而這份韌性很大一部分來自民間力量，目前政府正積極推動「全社會防衛韌性」，國家的安全與穩定不能只靠政府，更需要全社會的準備與參與；在這方面，慈濟是關鍵夥伴，無論是平時防災訓練、民生物資籌措與調度，還是災難發生時第一時間的收容安置與身心靈陪伴，慈濟強大組織力與動員力，是台灣社會防衛韌性最深厚、也是最安定基礎。

蕭副總統指出，也常在海外看到慈濟志工，無論是透過社區志工、推動環保回收或投入國際賑災，慈濟始終走在最前線，用實際行動向全世界展現台灣人的良善與慷慨，在全球各地播下善的種子；「各位，是台灣走向世界重要的一扇窗，更是展現台灣暖實力最溫暖的名片。」

蕭副總統說，政府會持續協助宗教團體與世界接軌，讓台灣多元、包容、和平的信仰文化在國際間綻放光芒，「謝謝你們帶動全球善的循環，讓愛與希望持續流轉；你們不僅是台灣最美的風景，也是台灣社會溫暖的力量。」

慈濟創辦人證嚴法師也在大會中提及創辦初衷，從5毛錢到國際非政府組織NGO，創設醫院、學校的實例與貢獻，勉勵眾人行善助人。

慈濟 蕭美琴 花蓮

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