AI時代不迷航 新北「學涯領航員」夏令營開跑 從興趣出發找到方向
幫學生在AI時代提早找到方向！新北市教育局今年暑期持再度攜手影響力教育基金會，7月6日至8日在永平高中辦「學涯領航員：人生設計師」夏令營，即日起開放報名。結合AI科技、醫藥心理與數位媒體等主題，透過沉浸式學習與實作體驗，引導學生從興趣出發，逐步找到適合自己的學習與未來發展方向。
教育局表示，高中階段是學生自我探索與能力建構關鍵期，市府持續透過多元實作課程與跨域學習設計，培養學生自主學習與生涯規畫能力。「學涯領航員」計畫推動5年來，培育逾650名學員、發展30餘種課程模組，涵蓋AI科技、醫藥心理、數位媒體及財務金融等多元領域。
此次營隊因應產業趨勢，規畫「AI科技營」、「醫藥心理營」及「數位媒體營」三大主題，透過「探索、體驗、設計」三階段學習架構，結合小組專題與職涯對談，引導學生由興趣出發，逐步建構具體可行的人生發展藍圖，並轉化為學習歷程成果。
參與學生回饋指出，實作課程有助深化職涯認知。板橋高中學生李羿平表示，透過AI設計實作，重新理解科技應用潛力，也開始思考科系選擇方向；光復高中陳品臻同學分享，透過與臨床藥師等職人面對面交流，讓原本模糊的職涯想像變得更清晰，也更有助於未來規畫。
教育局表示，此次活動採學校推薦方式辦理，開放新北市高中職學生參與，每校推薦1至4名學生，每班30人，報名到今年7月3日下午5時止。活動由教育局全額補助，僅收取保證金1000元，全程參與後退還。未來將持續優化職涯探索機制，陪伴學生適性發展，從興趣出發找到升學與就業方向，走出屬於自己的未來。
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