直視恐懼 導演曹仕翰願台灣人在自由中成為自己

台灣導演曹仕翰首部劇情長片「南方時光」日前在巴黎台灣電影節放映。他談起片中「校園體罰場景」的創作動機，盼望威權所遺留的恐懼，能在下一代止步，讓台灣人在自由中成為自己。

「南方時光」是曹仕翰的首部劇情長片，故事以一位少年視角，回望1996年台灣首屆總統直選前夕，在台海飛彈危機下的高雄家庭物語。「權威」與「自由」為本片命題，在演員的身體表演中隱喻呈現。

曹仕翰接受中央社專訪時談到，之前在西班牙放映時，當片中播至「校園體罰場景」、老師將手中棍子「啪」一聲落在學生身上時，近200位觀眾的身體也隨之一顫。他說：「很多歐洲觀眾不能理解，體罰為何能存在在教育或家庭裡？因為每個人的身體，應該是自己的。」

曹仕翰表示，當他在國際影展現場時，常觀察到亞洲人、台灣人很難對自己的身體放鬆。因為儒家思想總是教育：「身體髮膚，受之父母」。他說：「身為台灣人，我感到我們的身體不是我們的，而是父母的、是國家的；我們永遠不是個人，而是組成群體的元素。」

曹仕翰亦為本片編劇。他希望透過這場體罰戲討論「恐懼」，此恐懼源自「控制」，從威權時代一脈相傳到社會、學校、甚至是家庭。因為體罰的目的，是為了讓對方感到痛與羞辱，之後便不敢再反抗。他期待藉此片讓觀眾直視恐懼，讓恐懼在下一代止步。

「南方時光」的時代背景，圍繞在1996年台灣首屆總統直選前夕。當時台灣已告別農業社會，正在亞洲金融風暴中沉浮搏鬥。他以片中少年所處的中產家庭為例，呈現台灣人民在迎向民主發展之際，更急欲展現自己有提升社會階級的能力。

為此「南方時光」多以沉穩的廣角鏡頭，讓演員在場景中穿梭走動，全身演出。壓抑的身體情緒在精美裝潢對比下，反如困獸之鬥；其中鋼琴、重型機車、轎車等，也反映了時代的渴望。

曹仕翰解釋，在90年代的台灣家庭若擁有鋼琴，代表了能力與品味；然而當家中經濟遭遇困難，鋼琴也可能是第一個被犧牲的物品。

曹仕翰說：「中產階級有一種想要努力往上爬、努力再更上一階的慾望；但同時也恐懼往下掉、回去下一階的不安全感。」

股市崩盤、房地產建案之爭、公司倒閉、同夥人捲款逃走等，「南方時光」如實呈現90年代中產階級的掙扎日常。曹仕翰表示，也許是自己從小親眼看見父母的經歷，讓他看待世界時總是感到虛無，他會懷疑事物的意義，思考謊言也許更真實，並藉由作品抵抗這個不公平的世界。

「南方時光」為2026年「巴黎台灣電影節」的開幕片，曹仕翰為本屆焦點影人，除此片外，影展亦放映他的3部短片，活動已於4月10日舉行完畢，由文化部支持。

開幕日由法國影評人傅洛東（Jean-Michel Frodon）主持映後座談，肯定其片帶有楊德昌與台灣電影新浪潮色彩。巴黎觀眾則對「南方時光」中的水牛意象感到好奇。

曹仕翰解釋，「南方時光」呈現台灣在1996年結束威權統治後，社會仍遺留著恐懼與不安。當時所跨越的農業時代如「水牛」，對他而言，其實是最能代表台灣的堅毅象徵。

曹仕翰解釋，片中水牛共出現3次：第1次被牽制著，象徵壓抑；第2次出現在夢中，隱喻當年直選總統、迎向自由民主之際，有如幻覺；第3次定義開放，他期待觀眾各自解讀。

曹仕翰說，自由與民主是否真實，他不能確定，但是身而為人，能在無恐懼、無自我審查之下自在表達，便是台灣人能真正「成為自己」的重要元素。