高雄表揚40美力媽媽 陳其邁：年底達標區區有公托

高雄市政府舉辦高雄市美力媽媽頒獎典禮，表揚40位跨越生命挑戰的母親，市長陳其邁出席致意，除感謝母親們對家庭的無私付出，更於會中宣布托育再升級政策，承諾今年底前將達成全市38個行政區「區區有公托」的目標，未來將進一步朝「一國小學區一公托」邁進，全面建構綿密的托育支持網。

今年獲獎的40位美力媽媽年齡跨距從35歲至98歲，不僅有獨立撫養子女的單親媽媽，也包含高齡98歲的前播報員詹莫慧筠，更有獨扛照護罕病兒與家人重擔的男性得主炳仁先生，以「父代母職」的身分獲獎，展現母愛跨越性別與血緣的堅韌。

陳其邁強調媽媽是家庭最大的後盾，面對現今雙薪家庭日益普遍，母親在職場與家庭間的重擔加劇，市府盼透過具體行動實質減輕育兒負擔。

陳其邁指出，市府鎖定候補人數多且人口成長的熱區盤點場地，今年底前，全市公托據點預計超越85處目標、達到88處，正式完成38個行政區皆有公托的里程碑。

下一階段將鎖定設有公幼、非營利幼兒園或2歲專班的國小空間設立公托，落實托教一條龍，同時結合社會住宅、國軍左營總醫院、中鋼等大型企業與南科橋頭、楠梓等產業園區擴大布建，做到「公共建設到哪，公托就跟到哪」。

社會局與教育局目前已分別設立29處6個月至6歲以下定點計時與37處2歲至學齡前臨時照顧據點，預計於2年內達成「區區有臨托」，以因應家長突發狀況。

針對護理師等雙薪與輪班制家長的需求，高雄市公托現已提供至晚間8時的延托服務，市府也將透過配套措施，鼓勵準公托業者比照辦理。

「政策最重要還是在於人力」陳其邁強調，穩定的職場環境是托育品質的基礎，其任內已三度調升公托人員薪資與專業加給，並針對準公托人員依年資發放2萬至3.6萬元的久任獎金，此外除加碼補助居家托育人員健檢與保險費，也全面提供公私立托嬰人員與保母免費心理諮商，強化職場支持。

陳其邁也說明市府近期精進的多項社福措施，包含孕婦產檢乘車補助額度提高至單次孕期最高9000元，並延長至產後一年內使用，自今年7月起，高雄敬老卡社福點數更將從每年1200點大幅躍升為每月600點。

陳其邁表揚高齡98歲的前播報員詹莫慧筠。記者巫鴻瑋／攝影

高雄市政府舉辦高雄市美力媽媽頒獎典禮，表揚40位跨越生命挑戰的母親，感謝媽媽們對家庭的付出。記者巫鴻瑋／攝影