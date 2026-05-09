教育部攜手ICRT 外籍主播入校陪學子面對面說英文

教育部國教署自108學年度起，攜手ICRT製播英語新聞節目「News LunchBox」，節目累計逾2500集、點擊突破300萬次。並結合「主播前進校園」活動，讓主播走入校園與學生面對面互動，截至114學年度第一學期，活動已遍及20縣市、辦理67場。

「主播前進校園」活動讓學生與主播面對面，雲林縣文昌國小學生，在活動初始仍顯得害羞與緊張；但在主播透過繞口令及播報練習等引導下，逐漸放鬆並投入學習，主動舉手請教發音與表達方式。儘管上台時仍略顯不安，學生仍鼓起勇氣完成挑戰，在教師陪伴與鼓勵下，現場氣氛也愈加熱絡。

教育部也表示，高雄市樂群國小學生自見到主播即展現高度熱情，無論是破冰活動、新聞猜題或有獎問答，皆踴躍參與，現場互動熱烈。透過一次次開口練習與即時回饋，學生逐漸將緊張轉化為自信，展現良好的學習成果。

新北市桃子腳國民中小學由國小部學生參與活動，平時即為「News LunchBox」固定收聽者。教育部表示，對學生而言，親眼見到平日透過廣播陪伴自己的主播，不僅是一段難得的學習經驗，更是期待已久的相遇，成為英語學習歷程中深具意義的珍貴記憶。

國教署表示，透過英語廣播節目與主播入校活動相互結合，協助學生由日常聆聽逐步邁向實際運用。未來將持續深化與ICRT合作，優化節目內容與學習資源設計，讓更多學生在自然情境中接觸英語、勇於表達，穩健提升英語溝通能力。