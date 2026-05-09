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新北早療通報量去年9002人 6歲前是黃金期

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
園遊會現場有育兒指導員提供育兒指導，安排讓家長試包尿片。圖／新北市社會局提供
園遊會現場有育兒指導員提供育兒指導，安排讓家長試包尿片。圖／新北市社會局提供

新北去年早療通報量為9002人，占0至6歲人口的4.7%。為協助家長把握早療黃金期，市府在全市設立共7區的早期療育社區資源中心，由社工、專業治療師、教保員設計療育訓練等相關課程，協助家長進行發展遲緩篩檢和個別訓練，家長懷疑小孩有語言、動作、認知、情緒等發展疑慮，都可透過各區早資中心進行篩檢和諮詢。

「五月裡開滿了康乃馨花，第二個星期天送給媽媽…」新北市社會局結合委託明新兒童發展中心辦理的第5區早期療育社區資源中心，母親節前夕昨天在中和區民樂人行廣場辦「因為有你・共融有愛」母親節公益園遊會，一群幼兒園小朋友在台上唱著美麗的康乃馨，台下的媽媽看了非常感動，紛紛拿起手機側錄。現場提供育兒指導和諮詢，也有職能治療師協助孩童做感覺統合評量提供家長做參考，並提醒家長把握0至6歲黃金期，早期發現、早期療育。

社會局長李美珍說，第5區早資中心委託財團法人新北市私立明新兒童發展中心辦理，服務範圍包含中和、永和、土城、樹林、烏來等區，母親節前夕，結合中和地區50家愛心商家一起合辦母親節公益園遊會，市議員、里長也都出席同樂。

家長陳媽媽談到，她的孩子使用第5區早資中心連結的到宅學前啟蒙服務，對家長幫助很大，跟去上復健診所的早療課不一樣，學前啟蒙能讓家長學到更多親子互動方式，非常受用。

第5區早資中心社工督導湯乃孋說，為鼓勵家長帶領幼兒參與，將幼兒發展、遊戲闖關及公益園遊會結合，安排發展遲緩幼兒擔任「小小關主」，以鼓勵突破自我，展現早期療育對孩子社交自信的正面影響，也提升社區共融的力量。

新北市第5區早期療育社區資源中心在中和區民樂人行廣場辦母親節公益園遊會，鼓勵親子同樂。圖／新北市社會局提供
新北市第5區早期療育社區資源中心在中和區民樂人行廣場辦母親節公益園遊會，鼓勵親子同樂。圖／新北市社會局提供

小朋友在台上唱著「美麗的康乃馨」，讓台下的媽媽們聽了非常感動，氣氛溫馨。圖／新北市社會局提供
小朋友在台上唱著「美麗的康乃馨」，讓台下的媽媽們聽了非常感動，氣氛溫馨。圖／新北市社會局提供

園遊會現場有職能治療師提供育兒指導和諮詢，也幫小孩做感覺統合評量。左一是明新兒童發展中心主任許麗珠，右一為第5區早資中心社工督導湯乃孋。圖／新北市社會局提供
園遊會現場有職能治療師提供育兒指導和諮詢，也幫小孩做感覺統合評量。左一是明新兒童發展中心主任許麗珠，右一為第5區早資中心社工督導湯乃孋。圖／新北市社會局提供

新北社會局長李美珍說，為協助家長把握早療黃金期，市府在全市設立共7區的早期療育社區資源中心，鼓勵早期發現、早期療育。圖／新北市社會局提供
新北社會局長李美珍說，為協助家長把握早療黃金期，市府在全市設立共7區的早期療育社區資源中心，鼓勵早期發現、早期療育。圖／新北市社會局提供

母親節 新北

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