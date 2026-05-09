新北早療通報量去年9002人 6歲前是黃金期

新北去年早療通報量為9002人，占0至6歲人口的4.7%。為協助家長把握早療黃金期，市府在全市設立共7區的早期療育社區資源中心，由社工、專業治療師、教保員設計療育訓練等相關課程，協助家長進行發展遲緩篩檢和個別訓練，家長懷疑小孩有語言、動作、認知、情緒等發展疑慮，都可透過各區早資中心進行篩檢和諮詢。
「五月裡開滿了康乃馨花，第二個星期天送給媽媽…」新北市社會局結合委託明新兒童發展中心辦理的第5區早期療育社區資源中心，母親節前夕昨天在中和區民樂人行廣場辦「因為有你・共融有愛」母親節公益園遊會，一群幼兒園小朋友在台上唱著美麗的康乃馨，台下的媽媽看了非常感動，紛紛拿起手機側錄。現場提供育兒指導和諮詢，也有職能治療師協助孩童做感覺統合評量提供家長做參考，並提醒家長把握0至6歲黃金期，早期發現、早期療育。
社會局長李美珍說，第5區早資中心委託財團法人新北市私立明新兒童發展中心辦理，服務範圍包含中和、永和、土城、樹林、烏來等區，母親節前夕，結合中和地區50家愛心商家一起合辦母親節公益園遊會，市議員、里長也都出席同樂。
家長陳媽媽談到，她的孩子使用第5區早資中心連結的到宅學前啟蒙服務，對家長幫助很大，跟去上復健診所的早療課不一樣，學前啟蒙能讓家長學到更多親子互動方式，非常受用。
第5區早資中心社工督導湯乃孋說，為鼓勵家長帶領幼兒參與，將幼兒發展、遊戲闖關及公益園遊會結合，安排發展遲緩幼兒擔任「小小關主」，以鼓勵突破自我，展現早期療育對孩子社交自信的正面影響，也提升社區共融的力量。
新北去年早療通報量為9002人，占0至6歲人口的4.7%。為協助家長把握早療黃金期，市府在全市設立共7區的早期療育社區資源中心，由社工、專業治療師、教保員設計療育訓練等相關課程，協助家長進行發展遲緩篩檢和個別訓練，家長懷疑小孩有語言、動作、認知、情緒等發展疑慮，都可透過各區早資中心進行篩檢和諮詢。
僑光科技大學主辦、農業部指導的「第八屆全國高中職新農業行銷實作競賽」，今日舉行成果發表暨頒獎典禮。今年競賽吸引全國85組高中職隊伍，學生深入農業產地，以數位行銷結合地方創生，為中彰投及雲林地區農產注入創新能量。活動也攜手楓康超市等民間企業，打造產官學合作平台。
青少年情緒困擾日益受到關注，康橋國際學校秀岡校區輔導室主任莊文庭近日接受廣播專訪，從資深輔導經驗出發，深度分析現代學生面臨的心理壓力與人際挑戰。莊文庭指出，成績不應是衡量孩子校園生活的唯一標準，透過社會情緒學習（Social Emotional Learning, SEL）培養情緒覺察、人際互動與自我調節能力，也是學生面對未來的核心基礎。
康橋長期重視學生身心發展，秀岡校區輔導室已建立從預防、陪伴到轉介支持的完整機制。學校不只在學生出現困擾時提供協助，更透過日常課堂與分組學習觀察學生狀態，協助孩子累積情緒管理與溝通技巧。這項實踐讓輔導工作不再僅是事後補救，而是學生成長歷程的一環。
莊文庭指出，隨著網路社群普及，學生人際衝突不再侷限於校園現場。根據校內晤談輔導的資料統計，學生壓力來源中，人際關係佔百分之二十六，情緒問題佔百分之十八，學習困擾則佔百分之十三。他觀察發現，過去學生口角多能隨時間自然降溫，但現在衝突可能透過社群軟體持續發酵，甚至因家長介入使事件更趨複雜，增加輔導介入的難度。
除了網路衝擊，校園中的分組學習也可能成為壓力源。莊文庭表示，分組學習雖有助於協作，但學生在選擇好朋
台北市北投一間幼兒園傳出班導涉及虐待幼童，包含拖把打幼童、彈小孩耳朵到瘀青、小朋友不睡覺就要跪地施暴。教育局今年2月起接獲通報即刻調查，涉案人員已於案發後次日離職，最高可裁罰60萬元。
幼兒園監視設備保障幼兒與園方權益，新北市教育局公布「新北市教保服務機構監視錄影系統管理具體作法」，將攝錄影像保存期限由中央規定14天延長至30天，並自民國115年至117年啟動第一階段「監視錄影系統設備補助計畫」，依園所規模不同，每園最高補助55萬元，透過制度管理、設備支持、專業陪伴三面向，提升幼兒園安全防護。
少子化衝擊下，各縣市教師需求差異不同，為協助縣市政府精準掌握未來教師人力需求，並提升學校覓才與教師求職媒合效率，教育部透過大數據分析，訂定教師開缺數評估指標，推出縣市教師攬才工具包，讓地方政府、學校與準教師都能取得更即時、透明的資訊。
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