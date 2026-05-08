康橋秀岡談青少年情緒教育　以成熟輔導機制建立學生心理韌性

青少年情緒困擾日益受到關注，康橋國際學校秀岡校區輔導室主任莊文庭近日接受廣播專訪，從資深輔導經驗出發，深度分析現代學生面臨的心理壓力與人際挑戰。莊文庭指出，成績不應是衡量孩子校園生活的唯一標準，透過社會情緒學習（Social Emotional Learning, SEL）培養情緒覺察、人際互動與自我調節能力，也是學生面對未來的核心基礎。

康橋長期重視學生身心發展，秀岡校區輔導室已建立從預防、陪伴到轉介支持的完整機制。學校不只在學生出現困擾時提供協助，更透過日常課堂與分組學習觀察學生狀態，協助孩子累積情緒管理與溝通技巧。這項實踐讓輔導工作不再僅是事後補救，而是學生成長歷程的一環。

莊文庭指出，隨著網路社群普及，學生人際衝突不再侷限於校園現場。根據校內晤談輔導的資料統計，學生壓力來源中，人際關係佔百分之二十六，情緒問題佔百分之十八，學習困擾則佔百分之十三。他觀察發現，過去學生口角多能隨時間自然降溫，但現在衝突可能透過社群軟體持續發酵，甚至因家長介入使事件更趨複雜，增加輔導介入的難度。

除了網路衝擊，校園中的分組學習也可能成為壓力源。莊文庭表示，分組學習雖有助於協作，但學生在選擇好朋友或強隊友間常產生焦慮。為降低不安，秀岡校區在低年級階段採取有系統的分組引導，待社交能力成熟後再逐步開放自主選擇。讓學生在真實互動中練習合作、協商與關係修復，正是康橋落實核心理念的細膩體現。

莊文庭主任受邀分享青少年在數位時代面臨的心理壓力，強調學校應透過社會情緒學習，陪伴學生培養情緒理解、人際互動與主動求助能力。 圖／ 康橋國際學校 提供

在輔道策略上，莊文庭將輔導室定位為「心理充電站」，鼓勵學生在情緒超載或沒電時主動尋求協助。他分享校園實例，曾有學生向老師表示「老師，我現在不行，請讓我休息一節課，下一節我會回教室。」莊文庭認為，孩子能清楚說出自己的狀態，代表其正在學習面對情緒，並願意透過求助重新調整節奏。承認自己「現在不行」並不代表脆弱，而是自我修復的開始。

面對家長的高度焦慮，莊文庭提醒，家長與學校應建立夥伴關係，先理解孩子的生理與心理狀態。若大人過度介入孩子遭遇的困難，可能剝奪孩子練習承擔責任的機會。相較於只關心成績，家長若能在日常分享自身挫折與重新站起的經驗，更能讓孩子理解成功並非一蹴可幾，挫折與失敗就是茁壯的養分。

康橋國際學校表示，校內透過心理與升學輔導雙軌支持，並結合導師系統與課程端觀察，形成守護網路。從情緒調節到志向探索，學校以不同專業角色陪伴學生面對挑戰。莊文庭認為，教育不只是追求學業成就，更重要的是給予時間與方法，協助學生建立應對未來的心理韌性。