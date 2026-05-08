因應身障考生等多元需求 新建國家考場估119年完工
為因應數位化、多元化等需求，考試院考選部推動「國家考試闈場及數位多功能考場大樓新建工程」，並由內政部國土署北工分署代辦施工履約管理，新建考場估民國119年8月完工，將設電腦化測驗試場、專屬身障示範試場，地下樓層也將規劃平面停車空間。
考選部目前管有國家考場等4棟與試務有關建築，但各建築設施設備逐漸老舊，妥善率亟待提升。考選部因此推動「國家考試闈場及數位多功能考場大樓新建工程」，今天舉行動土典禮，包含考試院長周弘憲、考選部長劉孟奇、銓敘部長施能傑、公務人員保障暨培訓委員會主任委員蔡秀涓、內政部國土管理署北工分署副分署長黃議永等人共同參與。
國土署在典禮後透過新聞稿指出，舊有國家考場早年規劃的空間配置與軟硬體設施，已追不上資通訊科技的發展腳步，因此內政部積極協助新建兼具闈場與數位多功能考場的專業設施，以配合考選部因應多元考試取才的國際主流趨勢，針對產製試題、應試環境與相關數位設施進行變革與創新，結合AI人工智慧運用，深化國家考試數位化轉型，重塑國家考選制度的公信力。
新建工程開工後將由國土署北工分署代辦施工履約管理，國土署表示，總工程經費新台幣13億900萬元，預定119年8月竣工，而新大樓總樓地板面積1萬6995平方公尺，設有電腦化測驗試場、口試試場、實地測驗試場及專屬身障示範試場，地下樓層並規劃平面停車空間，供應考人及鄰近周邊里民租借使用。
國土署說明，建物已取得銀級綠建築及合格級智慧建築候選證書，建築能效達1+級，將以現代、簡潔、穩重的外觀風格，樹立國家考試新地標。黃議永在動土典禮上表示，新建大樓將依照國家考試數位化與多元化的需求，規劃專業空間配置與軟硬體設施，提供考生更舒適與公平的考試競爭環境。
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