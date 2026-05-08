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轉型正義「補課」第4堂上線 談台灣農民組合為基層發聲

中央社／ 台北8日電

教育部推動「補課了沒」人權及轉型正義教育專區，第4堂課今天上線，談論日本統治、戰後初期的「台灣農民組合」，如何組織基層農民，為生活與公義發聲。

轉型正義已納入108課綱，但舊課綱相關內容較少，教育部於今年啟動人權及轉型正義教育專區，為民眾「補課」；前3堂課分別是「二二八事件」、「正義與勇氣－湯德章」、「行動思想家－鄭南榕」。

今天推出全新課程「台灣農民組合」，是與大眾教育基金會合作，此基金會成立時名為「財團法人簡吉陳何文教基金會」，便是為了紀念台灣農民組合的靈魂人物簡吉，以及他的妻子陳何。

教育部今天發布新聞稿指出，在多數人印象中，參與政治運動、為權益發聲的，往往是受過高等教育的知識份子；但回望歷史可以發現，站出來對抗不公的，還有生活在困境中的基層群體。

1926年（當時台灣為日本殖民統治）成立的台灣農民組合，正是看到土地制度不公、租佃壓力與經濟剝削，許多農民在長期貧困與壓迫中，成員們逐漸意識到唯有團結與行動，才能改變自身處境。

根據專區網站介紹，台灣農民組合成立初期就有5個支部、約1000名會員，關注土地、租佃及農產收益等議題，並組織農民爭取合理待遇；重要參與者簡吉被譽為「牛背上的鬥士」，他原為教師，因目睹農民與學生困境而投身農民運動。

但在1929年前後，台灣農民組合因與左翼運動的聯繫，引起殖民政府關注，遭到監控及取締，許多幹部被捕入獄；到1930年代，在政治環境趨於緊縮下，組織逐漸解體。

教育部希望透過「補課了沒」引導民眾思考，貧窮不只是困境，更可能成為促使人們理解現實、進而採取行動的重要契機。事實上，在戰後白色恐怖時期，農民更是受難者中的第二大職業群體，顯示政治參與從來不僅屬於少數菁英，而是深植於社會各個角落。

「補課了沒」並未詳述，但根據國家人權記憶庫對簡吉的記載，台灣農民組合曾通過支持台灣共產黨的決議，後來台灣總督府（日本統治當局）全面整肅台共，簡吉一度被抓補入獄。

國民黨政府接收台灣後，爆發二二八事件，簡吉因昔日農民組織關係，曾參與武裝抗爭並加入共黨組織，被列入通緝名單，1950年被捕，隔年遭槍決。

簡吉的妻子陳何在日本統治時代，就是受人敬重的助產士，努力輔育子女成長，幼子簡明仁後來成立大眾基金會，發揚父母關懷弱勢精神。

轉型正義 農民 鄭南榕

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