故宮龍藏經特展9日登場 感受跨越300多年慈悲祝願

國立故宮博物院（故宮）北部院區推出「龍藏經：皇權．信仰．藝術的盛世交響」特展，首度完整展出經葉、護經板與全套裝幀配件，讓民眾感受跨越300多年的慈悲與祝願，9日登場。

根據故宮今天發布新聞稿，策展人、書畫文獻處研究員兼科長劉國威表示，「龍藏經」源於清初特殊政治與宗教背景，康熙6年（1667）太皇太后「孝莊」與甫親政的康熙皇帝推動下，動員頂尖藝匠與高僧參與，歷時2年完成，全帙共108函，收錄經典1057部。

劉國威指出，「龍藏經」裝幀藝術堪稱集「清宮工藝」之大成，「佛典金裝」層次繁複，從最外層黃棉被經衣，繡有7團龍紋樣黃緞織花袷經衣，到細緻的五色經簾，每件織物蘊含著守護法寶的深意。

此外，護經板則融合漆藝、金屬鑲嵌與彩繪等多種技法，如銘刻真言、描金勾繪的供養圖像與吉祥紋飾，皆展現清宮對法寶經函的高度尊崇與精妙設計。

展覽同時展出明代內府御製經典、清代「諸品積咒經」、「乾隆甘珠爾」，以及形制相近滿文藏經，呈現皇室信仰在不同朝代與語文之間的流轉與傳承。

「龍藏經：皇權．信仰．藝術的盛世交響」特展，第一檔展期9日至8月2日；第二檔8月8日展至11月8日。

此外，故宮為響應518國際博物館日，16至18日北部院區及南部院區免費參觀。