林保署辦「島嶼織者」特展 守護國土生態綠網

農業部林業及自然保育署舉辦的「島嶼織者」特展今天開幕，邀民眾了解和守護國土生態綠網。林保署長林華慶表示，不能只靠中央脊梁山脈，也要串連淺山、平原和海岸。

「島嶼織者—國土生態綠網主題展」6月7日前在台北市松山文創園區台灣設計研究院01、04展間登場，展出民國107年起推動的國土生態保育綠色網絡建置計畫成果，結合多媒體敘事與互動裝置，鼓勵民眾直觀感受生態流動，並將對土地的關注轉化為具體行動。

林華慶表示，台灣中央脊梁山脈經40、50年保護，不論各類保護區或國家公園，保育成果大家有目共睹，但如人體不能只靠中樞神經系統，還要顧及周邊神經、循環系統與末梢微血管等，才能活動自如。

他說，現正努力推動區域包括淺山、平原與海岸等，這是台灣人口最密集、土地利用最高的地方，保育挑戰非常高。

林華慶表示，推生態綠網不只為讓生物可遷徙，更重要是讓人們可在台灣這塊土地安身立命、環境更有韌性，能面對未來氣候變遷衝擊。

據展覽介紹，國土生態綠網是全國性生態保育空間策略，要在國土發展中維護生物多樣性，方法為找出關鍵區位，重新連結破碎棲地。國土生態保育綠色網絡建置計畫盤點45條生態保育軸帶、44處生態關注區，以建構藍帶與綠帶多元策略，串聯森林、河川、農田、聚落與海岸，讓動物有遷移路徑及讓土地保有調節涵養功能。