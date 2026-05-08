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北投幼兒園爆虐童！班導拿拖把打人、不睡覺就揍…教育局曝涉案人下場

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市幼兒園傳出班導涉及虐待幼童。示意圖與新聞當事人無關。圖／AI生成
台北市幼兒園傳出班導涉及虐待幼童。示意圖與新聞當事人無關。圖／AI生成

台北市北投一間幼兒園傳出班導涉及虐待幼童，包含拖把打幼童、彈小孩耳朵到瘀青、小朋友不睡覺就要跪地施暴。教育局今年2月起接獲通報即刻調查，涉案人員已於案發後次日離職，最高可裁罰60萬元。

該案件是由家長投訴，據了解，幼兒園有12名幼童，已知有6名幼童受害，還威脅小孩回家不能跟爸媽講。教育局表示，今年2月起接獲通報後，已掌握3起通報案。

教育局強調，獲報後立即啟動調查程序，並即刻調閱保存涉案班級相關期間攝錄影像資料，積極保全相關事證，依證據主動擴大調查。

教育局表示，全案目前依調查進度進行訪談程序，如經查證屬實，將依規定從嚴從重處理，最高裁處60萬元罰鍰外，最重裁處終身不得擔任教保服務人員。

教育局說，涉案人員已於案發後次日離職，為避免於調查期間轉任其他幼兒園，教育局已即時於系統進行控管，會持續與家長站在一起，積極維護幼兒安全及教保環境品質。

幼兒園 教育局 北投

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