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老舍科幻小說「貓城記」 先見之明諷刺失序現代文明

中央社／ 台北8日電
以作品「駱駝祥子」聞名的已故中國小說家老舍，上個世紀30年代寫下首部科幻小說「貓城記」，諷刺失序的現代文明，近期重新在台灣出版。中央社
以作品「駱駝祥子」聞名的已故中國小說家老舍，上個世紀30年代寫下首部科幻小說「貓城記」，諷刺失序的現代文明，近期重新在台灣出版。中央社

以「駱駝祥子」聞名的已故中國小說家老舍，上個世紀30年代就寫下首部科幻小說「貓城記」，諷刺失序現代文明，近期重新在台灣出版，再現將近100年前的先見之明。

根據聯合文學出版社發布新書資訊，「貓城記」以寓言形式透過荒誕情節與奇特社會制度，深刻諷刺沉迷享樂、制度失序所帶來的文明危機，1949年後一度受到批判而長期禁絕，國外則先後有英、日、法、俄等十多國譯本，國際影響力足以與「駱駝祥子」相提並論。

作家林秀赫為新版「貓城記」撰文導讀「火星茶館，貓人祥子－－致失敗的永恆經典『貓城記』」表示，「貓城記」一如日本作家三島由紀夫唯一的科幻長篇「美麗之星」，兩位文學大師寫入科幻創作，結合政治諷刺與國族寓言，加強了科幻小說人文深度與批判力量。

林秀赫認為，「貓城記」比「美麗之星」早了整整30年，是第一部走向世界的中國科幻小說，很早就有各種語文的版本，可說是劉慈欣「三體」以前西方最知名的中國科幻小說。

「貓城記」描述一場火星飛機墜毀事故，地球人「我」意外落入神祕的「貓國」，原來火星上住著直立行走的「貓人」，他們瘋狂迷戀一種能使人麻醉、產生幻覺的「迷葉」，稱為「國食」，逐漸地「我」學會「貓語」，開始了解貓國的社會與歷史。

貓國有悠久文明，卻沉溺於迷葉，不事生產，連基本秩序也瓦解，淪為有學校而沒教育，有政客而沒政治，有人而沒人格的國度；隨著敵國大軍壓境，貓人反而自相殘殺，最終走向滅絕。

書中收錄老舍生前親自撰寫「我怎樣寫『貓城記』」，直言寫這本書的理由是「對國事失望」，但一個完全沒思想的人能在糞堆上找糧食，真正有思想的人不將就這堆糞，半瓶子醋的人想維持這堆糞而去勸告蒼蠅「這兒不衛生」，他認為自己屬後者。

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