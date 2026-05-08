聽新聞
0:00 / 0:00

教育部推攬才工具包 助地方評估師資缺額

聯合報／ 記者柯美儀許維寧／台北報導
教育部推出「縣市教師攬才工具包」，作為地方規畫教師開缺的參考。示意圖。圖／聯合報系資料照片
教育部推出「縣市教師攬才工具包」，作為地方規畫教師開缺的參考。示意圖。圖／聯合報系資料照片

少子化衝擊下，各縣市教師需求差異不同，為協助縣市政府精準掌握未來教師人力需求，並提升學校覓才與教師求職媒合效率，教育部透過大數據分析，訂定教師開缺數評估指標，推出縣市教師攬才工具包，讓地方政府、學校與準教師都能取得更即時、透明的資訊。

根據教育部最新「各教育階段學生數」預測報告，國小一○三學年學生數達到一二五點三萬人，但隨後因出生率下降，一○七至一一二學年間，因龍年效應，再加上鼓勵生育政策，學生數走高來到一二三點五萬人。不過數據顯示，隨著龍年出生子女進入國中，國小生的人數高峰期已過，之後總人數將一路下跌，預計一一八學年國小學生數就會跌破百萬人，一二九學年更將降至六十八點九萬人。

受到學生數減少影響，連帶影響教師缺額。為此，教育部整合出生人口、學生數、班級規模、教師編制及退休人數等因素，建立「教師開缺數評估指標」與「縣市教師攬才工具包」，作為地方規畫教師開缺的參考。教育部表示，目前已提供縣市政府一一五至一一七年國中小教師缺額推估資料，好掌握師資需求變化。

不過全中教理事長史美奐認為，教育部的數據推估雖然可參考，但教師退休時間難以精準預測，實際變動常受教學環境影響，導致預估與現況落差；此外，人才媒合機制雖持續推動，但部分科目長期仍有開缺無人報考情形，「沒有人來」的問題也沒辦法為此獲得解決。

他認為，教師荒問題終歸在於薪資待遇競爭不如其他行業、工作環境差，源頭問題沒解決，就沒有足夠人力補充。

教師荒 教師缺額 師資 教育部

延伸閱讀

少子化、退休潮衝擊師資 教育部「教師攬才工具包」助地方精準開缺

培育STEM領域教師 師培公費碩士專班116首招生

台師大教育學分納入畢業學分 教團指還有「2關鍵」待改善

34.9％師資生另覓出路 不投入教職

相關新聞

教育部推攬才工具包 助地方評估師資缺額

少子化衝擊下，各縣市教師需求差異不同，為協助縣市政府精準掌握未來教師人力需求，並提升學校覓才與教師求職媒合效率，教育部透過大數據分析，訂定教師開缺數評估指標，推出縣市教師攬才工具包，讓地方政府、學校與

國北教大師培學分班 推「教學教練」協助無證代理師

全台無證的代理教師逐年攀升，為台灣而教教育基金會（TFT）、國立台北教育大學與美國Relay教育研究所（Relay Graduate School of Education）昨簽署合作備忘錄，宣布於一

等待多年...彰化溪州聯合幼兒園經費到位 新建工程本月動土

彰化縣溪州鄉公所公立幼兒園分散社區上課，鄉公所一面變更用地地目，一面爭取補助款，去年底經費到位，經規劃設計後，今年4月發包「一次就標出去」，預計本月中旬動工，2028年可望招生。

善用校務研究與教育資料整合 厚植大學生就業力

就業力（Employability）是個人整合其知識，再經由實際學習或應用轉化為工作上的各種實質應對能力，並有助於個人的未來職涯發展（史乃方，2015）。此外，王如哲（2008）指出就業力不僅需要專業

藝珂集團東亞區資深副總裁陳玉芬專訪：掌握人本優勢 迎向AI時代的職場變革

本期評鑑雙月刊邀請藝珂集團東亞區資深副總裁／亞太區正職人才招募事業部負責人陳玉芬，從人力資源角度解析大學就業力趨勢，探討在不斷變動的時代中，人才和產業如何對接，並提出對學生、大學及高教品質保證的實務建

我們真的理解「大學生就業力」嗎？ 從能力本質到教育設計的再思考

在當前臺灣社會中，「大學生就業力」幾乎已成為一種無所不在的焦慮。無論是政府政策、學校評鑑，或企業用人標準，都不斷強調提升學生的就業能力。然而，在這樣一種高度共識的背後，我們或許應該先問一個更根本的問題

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。