教育部推攬才工具包 助地方評估師資缺額

少子化衝擊下，各縣市教師需求差異不同，為協助縣市政府精準掌握未來教師人力需求，並提升學校覓才與教師求職媒合效率，教育部透過大數據分析，訂定教師開缺數評估指標，推出縣市教師攬才工具包，讓地方政府、學校與準教師都能取得更即時、透明的資訊。

根據教育部最新「各教育階段學生數」預測報告，國小一○三學年學生數達到一二五點三萬人，但隨後因出生率下降，一○七至一一二學年間，因龍年效應，再加上鼓勵生育政策，學生數走高來到一二三點五萬人。不過數據顯示，隨著龍年出生子女進入國中，國小生的人數高峰期已過，之後總人數將一路下跌，預計一一八學年國小學生數就會跌破百萬人，一二九學年更將降至六十八點九萬人。

受到學生數減少影響，連帶影響教師缺額。為此，教育部整合出生人口、學生數、班級規模、教師編制及退休人數等因素，建立「教師開缺數評估指標」與「縣市教師攬才工具包」，作為地方規畫教師開缺的參考。教育部表示，目前已提供縣市政府一一五至一一七年國中小教師缺額推估資料，好掌握師資需求變化。

不過全中教理事長史美奐認為，教育部的數據推估雖然可參考，但教師退休時間難以精準預測，實際變動常受教學環境影響，導致預估與現況落差；此外，人才媒合機制雖持續推動，但部分科目長期仍有開缺無人報考情形，「沒有人來」的問題也沒辦法為此獲得解決。

他認為，教師荒問題終歸在於薪資待遇競爭不如其他行業、工作環境差，源頭問題沒解決，就沒有足夠人力補充。