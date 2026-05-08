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國北教大師培學分班 推「教學教練」協助無證代理師

聯合報／ 記者柯美儀／台北報導
為台灣而教教育基金會（TFT）、國立台北教育大學與美國Relay教育研究所合作，於今年試辦教學實作導向的偏鄉學士後教育學分班，本月底招生。圖為國北教大上課情形。記者曾學仁／攝影
為台灣而教教育基金會（TFT）、國立台北教育大學與美國Relay教育研究所合作，於今年試辦教學實作導向的偏鄉學士後教育學分班，本月底招生。圖為國北教大上課情形。記者曾學仁／攝影

全台無證的代理教師逐年攀升，為台灣而教教育基金會（TFT）、國立台北教育大學與美國Relay教育研究所（Relay Graduate School of Education）昨簽署合作備忘錄，宣布於一一五學年度試辦首屆「教學實作導向師資培育偏遠地區學校學士後教育學分班」，導入「教學教練」機制，協助無證代理教師檢視課程設計與實際教學落差。

花蓮三民國中校長林國源說，相較僅具理論背景、缺乏實務經驗的師資，實務導向培育更符合偏鄉需求，也較可能長期留任；若校內代理教師透過該課程取得教師證，學校在留才上也會更有意願。

全台師資荒持續擴大，根據現行規定，第三招以後，若無合格教師應徵，得聘用大學畢業之無教師證人員。由於不少學校三招、五招都招不到老師，更別提偏鄉甚至招到十幾招，也不一定有人報名，這也導致全台未具教師證的代理老師愈來愈多。

根據立委陳培瑜國會辦公室彙整教育部統計資料，一一○學年度全台無證代理老師共有八二四○人，到了一一二學年度更攀升至一萬一四七三人，人數攀升快速。

為了穩定偏鄉學校的師資流動與教學品質，教育部針對已經在偏鄉任教的無證代理教師，推出「偏遠地區學士後教育學分班」，今年共有十三校、十七班參與，其中國北教大今年則是首度導入「教學實作導向」的師資培育模式。

為台灣而教執行長施惠文說，課程最大特色在於導入「教學教練」陪伴機制，預計每學期安排教練三至四次入班觀課，還有課前課程設計討論與課後回饋，協助教師檢視課程設計與實際教學落差。這套模式參考美國已發展十餘年的教學教練制度，台灣則是首次引入師培系統，希望讓原本多在實習階段進行的實作回饋，提前於修課期間就開始進行。

不過偏鄉教師流動率高，不僅每年不少公費生選擇認賠離職，代理教師離職率亦高，再加上偏鄉小校動輒裁併校，開不出正式缺等，造成偏鄉師資招募困難。全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙直言，是否能真正達到留才效果、鞏固偏鄉師資，仍取決於地方政府後續如何設計正式教師甄選制度，例如是否透過加分或轉任機制，讓取得教師證的代理教師能持續留在偏鄉服務。

偏鄉學校 TFT 代理教師 師資 國北教大

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