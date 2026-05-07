等待多年...彰化溪州聯合幼兒園經費到位 新建工程本月動土

彰化縣溪州鄉公所公立幼兒園分散社區上課，鄉公所一面變更用地地目，一面爭取補助款，去年底經費到位，經規劃設計後，今年4月發包「一次就標出去」，預計本月中旬動工，2028年可望招生。

溪州鄉有10個公立托兒所，都借用社區活動中心、廟宇香客大樓等場所上課，鄉長江淑芬競選時接獲很多鄉民反映，鄰近鄉鎮先後興建聯合幼兒園，希望溪州鄉也有聯幼，她當選後尋找用地和爭取補助雙管齊下，順利變更舊市場用地為社教用地，爭取中央、縣政府補助興建聯幼之餘，鄉公所籌措自備款。

鄉公所今表示，興建經費約1億5千萬元，縣政府補助兩千萬元，鄉公所自籌5千元，其餘由中央補助，款項去年底前陸續到位，鄉代會支持建造聯幼通過預算，鄉公所辦理細部規畫和設計，今年4月招標，很幸運的是「一次就標出去」，預定本月中旬舉辦動土典禮，工期一年半，最快新學年（115學年）的下學期招生。

鄉公所今指出，聯合幼兒園位在公平街7號原市場用地，面積約4分大，將興建一幢幼兒園教學大樓及戶外風雨廣場，招收6班3歲至5歲的幼童班和1班0歲至兩歲的托嬰班；溪州鄉人口2萬7113人，新建聯合鄉立幼兒園作為幼兒教育場所，戶外風雨廣場開放民眾使用，期待新建聯幼優化幼童教學環境，提升嬰托兒照顧品質，減緩溪州鄉少子化。