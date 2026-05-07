快訊

不用入獄！黃子佼「持有2341部性影像」賠錢換緩刑定讞 但要做這些事

豪華郵輪驗出可人傳人漢他病毒 WHO澄清：全球風險低不用恐慌

0050「不配息版」有譜？證交所：三個月內提方案

聽新聞
0:00 / 0:00

等待多年...彰化溪州聯合幼兒園經費到位 新建工程本月動土

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪州鄉公所變更市場預定地為社教用地，將興建聯合幼兒園。圖／縣政府提供
彰化縣溪州鄉公所變更市場預定地為社教用地，將興建聯合幼兒園。圖／縣政府提供

彰化縣溪州鄉公所公立幼兒園分散社區上課，鄉公所一面變更用地地目，一面爭取補助款，去年底經費到位，經規劃設計後，今年4月發包「一次就標出去」，預計本月中旬動工，2028年可望招生。

溪州鄉有10個公立托兒所，都借用社區活動中心、廟宇香客大樓等場所上課，鄉長江淑芬競選時接獲很多鄉民反映，鄰近鄉鎮先後興建聯合幼兒園，希望溪州鄉也有聯幼，她當選後尋找用地和爭取補助雙管齊下，順利變更舊市場用地為社教用地，爭取中央、縣政府補助興建聯幼之餘，鄉公所籌措自備款。

鄉公所今表示，興建經費約1億5千萬元，縣政府補助兩千萬元，鄉公所自籌5千元，其餘由中央補助，款項去年底前陸續到位，鄉代會支持建造聯幼通過預算，鄉公所辦理細部規畫和設計，今年4月招標，很幸運的是「一次就標出去」，預定本月中旬舉辦動土典禮，工期一年半，最快新學年（115學年）的下學期招生。

鄉公所今指出，聯合幼兒園位在公平街7號原市場用地，面積約4分大，將興建一幢幼兒園教學大樓及戶外風雨廣場，招收6班3歲至5歲的幼童班和1班0歲至兩歲的托嬰班；溪州鄉人口2萬7113人，新建聯合鄉立幼兒園作為幼兒教育場所，戶外風雨廣場開放民眾使用，期待新建聯幼優化幼童教學環境，提升嬰托兒照顧品質，減緩溪州鄉少子化。

托兒 幼兒園 彰化

延伸閱讀

新竹市公共化幼兒園招生新制 將採全學區登記、統一招生

竹科龍科三期擴建衝擊德龍國小 張善政：將遷校並增建龍科國小

彰化和美衛生所暨長照衛福大樓動土 打造全齡照護據點

斥資2.8億彰化和美衛福大樓開工 2028年提供全方位長照服務

相關新聞

少子化、退休潮衝擊師資 教育部「教師攬才工具包」助地方精準開缺

面對少子女化、教師退休及區域師資需求差異，教育部近年以「數據推估」及「人才媒合」雙軌並進，提供教師開缺數評估方式及推估資料，同時持續優化「高級中等以下教育人才庫入口網」，整合教師甄選資訊、地方攬才支持

等待多年...彰化溪州聯合幼兒園經費到位 新建工程本月動土

彰化縣溪州鄉公所公立幼兒園分散社區上課，鄉公所一面變更用地地目，一面爭取補助款，去年底經費到位，經規劃設計後，今年4月發包「一次就標出去」，預計本月中旬動工，2028年可望招生。

善用校務研究與教育資料整合 厚植大學生就業力

就業力（Employability）是個人整合其知識，再經由實際學習或應用轉化為工作上的各種實質應對能力，並有助於個人的未來職涯發展（史乃方，2015）。此外，王如哲（2008）指出就業力不僅需要專業

藝珂集團東亞區資深副總裁陳玉芬專訪：掌握人本優勢 迎向AI時代的職場變革

本期評鑑雙月刊邀請藝珂集團東亞區資深副總裁／亞太區正職人才招募事業部負責人陳玉芬，從人力資源角度解析大學就業力趨勢，探討在不斷變動的時代中，人才和產業如何對接，並提出對學生、大學及高教品質保證的實務建

我們真的理解「大學生就業力」嗎？ 從能力本質到教育設計的再思考

在當前臺灣社會中，「大學生就業力」幾乎已成為一種無所不在的焦慮。無論是政府政策、學校評鑑，或企業用人標準，都不斷強調提升學生的就業能力。然而，在這樣一種高度共識的背後，我們或許應該先問一個更根本的問題

從數位轉型與永續經營趨勢 探索企業AI人才需求

臺灣企業持續拓展全球事業版圖下，正面臨人口結構老化與新生兒出生率的下降，加上地緣政治、全球經濟發展及政府公共政策的瞬息萬變，伴隨AI（artificial intelligence）人工智慧技術的蓬勃

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。