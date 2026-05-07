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台美跨國師資培育結盟 推動「在職師資培育計畫」

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
國北教大將整合學術專業與第一線教育實務能量，協力推動回應偏鄉現場需求，並具備長期運作與推廣的師資培育模式，讓願意留在偏遠地區的教師，能持續獲得穩定且有效的專業支持，在教育現場安心扎根、長期發展。記者曾學仁／攝影
國北教大將整合學術專業與第一線教育實務能量，協力推動回應偏鄉現場需求，並具備長期運作與推廣的師資培育模式，讓願意留在偏遠地區的教師，能持續獲得穩定且有效的專業支持，在教育現場安心扎根、長期發展。記者曾學仁／攝影

「教學實作導向師資培育」記者會上午在國立台北教育大學舉行，並舉行合作備忘錄（MOU）簽約儀式， 國立台北教育大學、TFT 為台灣而教、Relay GSE 美國教育研究所，共同簽署合作備忘錄（MOU），出席包括教育部代表、國立台北教育大學校長陳慶和、TFT 為台灣而教董事長林妍希、TFT 為台灣而教執行長施惠文、Relay GSE 美國教育研究所師資培育副教務長 Rebecca Good 博士等。

國立台北教育大學攜手TFT為台灣而教推動「在職師資培育計畫」，在教育部支持見證，推動「教學實作導向」雙軌培育，為偏鄉學生打造優質教育。偏鄉地區的教學挑戰複雜，除了面對孩童學力差、家庭功能失調等壓力外，許多已長期任職於偏鄉的代理老師，若要深耕偏鄉教育，則不得不離開教學現場，重返學生身份進修師培課程，也因而導致偏鄉學校師資中斷、教學無法連貫的問題。透過實作導向的師資培育模式，能讓教師續留教育現場同時精進專業，再透過具備偏鄉教學經驗的教學教練機制，協同回應偏鄉學生的學習需求，提供偏鄉教師一種在職進修師資培育學程並且即時獲得教學支持的選擇。

今天在教育部的見證下，國北教大校長陳慶和、TFT 為台灣而教董事長 林妍希及 Relay GSE 美國教育研究所師資培育副教務長 Rebecca Good 博士三方正式簽署合作備忘錄（MOU），並由國北教大於115 學年度試辦全台首屆「教學實作導向師資培育偏遠地區學校學士後教育學分班」，不僅是全國領先與國際師培趨接軌的教學實作導向在職學分班，同時導入虛實整合、AI技術協作的創新師培平台。

「教學實作導向師資培育」在教育部的見證下，國北教大校長陳慶和（前右）、TFT 為台灣而教董事長林妍希（前右二）及 Relay GSE 美國教育研究所師資培育副教務長Rebecca Good（前左三）博士，三方正式簽署合作備忘錄(MOU)，教育部次長張廖萬堅（前左二）出席。記者曾學仁／攝影
「教學實作導向師資培育」在教育部的見證下，國北教大校長陳慶和（前右）、TFT 為台灣而教董事長林妍希（前右二）及 Relay GSE 美國教育研究所師資培育副教務長Rebecca Good（前左三）博士，三方正式簽署合作備忘錄(MOU)，教育部次長張廖萬堅（前左二）出席。記者曾學仁／攝影

「教學實作導向師資培育」在教育部的見證下，國北教大校長陳慶和（中）、TFT 為台灣而教董事長林妍希（右）及 Relay GSE 美國教育研究所師資培育副教務長Rebecca Good（左）博士，三方正式簽署合作備忘錄(MOU)。記者曾學仁／攝影
「教學實作導向師資培育」在教育部的見證下，國北教大校長陳慶和（中）、TFT 為台灣而教董事長林妍希（右）及 Relay GSE 美國教育研究所師資培育副教務長Rebecca Good（左）博士，三方正式簽署合作備忘錄(MOU)。記者曾學仁／攝影

TFT 教育部 偏鄉學校

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