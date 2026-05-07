台美跨國師資培育結盟 推動「在職師資培育計畫」
「教學實作導向師資培育」記者會上午在國立台北教育大學舉行，並舉行合作備忘錄（MOU）簽約儀式， 國立台北教育大學、TFT 為台灣而教、Relay GSE 美國教育研究所，共同簽署合作備忘錄（MOU），出席包括教育部代表、國立台北教育大學校長陳慶和、TFT 為台灣而教董事長林妍希、TFT 為台灣而教執行長施惠文、Relay GSE 美國教育研究所師資培育副教務長 Rebecca Good 博士等。
國立台北教育大學攜手TFT為台灣而教推動「在職師資培育計畫」，在教育部支持見證，推動「教學實作導向」雙軌培育，為偏鄉學生打造優質教育。偏鄉地區的教學挑戰複雜，除了面對孩童學力差、家庭功能失調等壓力外，許多已長期任職於偏鄉的代理老師，若要深耕偏鄉教育，則不得不離開教學現場，重返學生身份進修師培課程，也因而導致偏鄉學校師資中斷、教學無法連貫的問題。透過實作導向的師資培育模式，能讓教師續留教育現場同時精進專業，再透過具備偏鄉教學經驗的教學教練機制，協同回應偏鄉學生的學習需求，提供偏鄉教師一種在職進修師資培育學程並且即時獲得教學支持的選擇。
今天在教育部的見證下，國北教大校長陳慶和、TFT 為台灣而教董事長 林妍希及 Relay GSE 美國教育研究所師資培育副教務長 Rebecca Good 博士三方正式簽署合作備忘錄（MOU），並由國北教大於115 學年度試辦全台首屆「教學實作導向師資培育偏遠地區學校學士後教育學分班」，不僅是全國領先與國際師培趨接軌的教學實作導向在職學分班，同時導入虛實整合、AI技術協作的創新師培平台。
▪整理包／115國中教育會考最後衝刺！考場時程、A++高分關鍵全掌握
▪學姊制不合理！北一女儀隊遭爆高跪姿聽講、無法吃午飯 校方回應了
▪留學夢太貴…女兒想出國竟勸「賣房就好」 她陷兩難網驚了：別母女一起傻
▪不挑醫牙、電資！2建中校排1%學霸 繁星選台師大國文、台大地理掀議論
▪被師建議上資源班…家長嘆「不想讓孩去」 網點現實：你不想不代表不需要
▪曬多年前學霸筆記！管中閔捨不得丟的「心血結晶」揭偏執：錯1字就整頁重寫
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。