培育STEM領域教師 師培公費碩士專班116首招生
受到少子女化和科技業人才競爭影響，近年中小學越來越難找到STEM領域師資。教育部預計於民國116年開始，以師培公費碩士專班培育STEM教師60名，2年完成培育並分發。
教育部今天發布新聞稿指出，為回應不同教育階段、領域及地區的師資需求，將於明年（116年）首度試辦STEM領域師資培育碩士公費專班（以下簡稱專班），而技職及原住民公費專班也持續辦理，並增開學士後教育學分班等，以多元方式充實儲備教師人才。
STEM是指科學（Science）、技術（Technology）、工程（Engineering）及數學（Mathematics）。根據教育部公函，專班由台灣師範大學、彰化師範大學各招收1班30名，合計2班60名，學生有公費助學金，畢業後也有接受分發的義務。
有別於一般師培課程設計，專班將26學分的專業課程與碩士課程整合，且因公費生未來須到偏遠或特殊地區學校服務，也特別著重混齡教學、差異化教學、家庭教育、學生輔導等議題。
教育部期盼專班能回應目前中小學理工科教師的缺口，並透過創新的培育模式，引進具科學素養與實務經驗的多元人才。
除此之外，教育部將持續結合大數據精準推估各縣市師資需求，並優化人才庫入口網，整合甄選資訊，協助學校找尋人才，也讓準教師能更安心規劃教職生涯。
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