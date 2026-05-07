少子化、退休潮衝擊師資 教育部「教師攬才工具包」助地方精準開缺

面對少子女化、教師退休及區域師資需求差異，教育部近年以「數據推估」及「人才媒合」雙軌並進，提供教師開缺數評估方式及推估資料，同時持續優化「高級中等以下教育人才庫入口網」，整合教師甄選資訊、地方攬才支持措施及職缺媒合功能，讓地方政府、學校與準教師都能取得更即時、透明且便利的資訊。

教育部依師資培育數量規畫方案，定期檢視各師資類科、各領域群科之師資供需情形；自去年起，進一步透過跨單位合作及專家諮詢會議，以統計處「大數據資料庫」及各縣市政府填報資料為基礎，整合出生人口數、學生數、班級規模、教師員額編制及退休人數預估等因素，研訂「教師開缺數評估指標」，完成「縣市教師攬才工具包」。

教育部於日前召開說明會，向各縣市政府說明工具包使用方式，包括「教師開缺數評估指標」的設計理念、使用方式及參考重點；並函文提供各縣市政府依指標推估之115年至117年國民小學及國民中學教師缺額數資料，作為地方政府規畫115學年度及後續年度正式專任教師開缺數及開缺方式的參考，協助地方兼顧實際教育需求、學生數變化、教師退休人力及區域師資條件，提升教師甄選及開缺規畫之周延性。

此外，教育部也同步強化教師甄選、職缺及支持措施等資訊整合與公開，持續建置並優化「高級中等以下教育人才庫入口網」（原「教育人才庫媒合平台」 https://hr.k12ea.gov.tw/ ），提升教師甄選資訊透明度及媒合效率，協助學校順利覓才，也讓準教師能更安心規畫教職生涯。

自今年4月起，入口網新增「公立國中小及幼兒園專任教師甄選簡章公告專區」，由各直轄市、縣（市）政府公告公立國民中小學及幼兒園正式教師甄選簡章及相關期程；另新增「各縣市教師攬才及支持措施公告區」，由各縣市主動刊載並滾動更新教師待遇、福利措施及相關支持方案等資訊，使準教師除了解缺額與甄選期程外，也能同步掌握各地任教支持條件。

教育部也鼓勵各地方政府依區域條件、學校分布及教師人力需求，規畫具吸引力之攬才、留才及支持措施，促進教師穩定服務；後續並將持續建置正式教師職缺媒合功能，優化「國中小代理代課教師人才庫媒合專區」，讓地方政府與學校有更完整的人才媒合工具可以運用。

為充實儲備教師人才來源，目前各師資培育大學均鼓勵參與教育實習之師資生及在校師資生至入口網完成註冊、登錄基本資料並上傳履歷，擴大全國儲備教師人才庫，使師資培育端與學校用人端有更緊密的連結。為回應不同教育階段、領域及地區之師資需求，多元師資培育管道，包括將於明年招生之首創STEM領域碩士專班，並持續辦理技職及原住民公費專班，增開學士後教育學分班，並針對幼兒教育、特殊教育學前身心障礙、國小專任輔導教師、STEM及職業群科等需加強類科進行培育；同時普及辦理「偏遠地區學校學士後教育學分班」，並透過專業及技術教師、教學支援教師等彈性聘任管道，協助各地學校補足關鍵領域與偏遠地區師資需求。

教育部表示，將持續與地方政府、師資培育大學及學校攜手合作，透過師資供需數據推估、教育人才庫入口網媒合及多元師資培育管道，協助地方政府更精準掌握教師人力需求，支持學校穩定師資陣容。