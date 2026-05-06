左撇子女孩瑞典上映 觀眾印象深刻很想到台灣玩

電影「左撇子女孩」4月底在瑞典上映，駐瑞典代表處與電影發行商近日合作辦理特映會，駐瑞典代表葉非比表示本片刻劃台灣庶民文化，是了解台灣的重要作品。觀眾看完表示印象深刻，被電影中的景象深深吸引，很想到台灣玩。

代表台灣角逐2026年第98屆奧斯卡金像獎最佳國際影片，導演鄒時擎的電影「左撇子女孩」4月底在瑞典全國上映。駐瑞典代表處與電影發行商Lucky Dogs近日合作在斯德哥爾摩Victoria電影院舉辦特映會，邀請瑞典友人、僑界及台灣在瑞典留學生出席觀影。

駐瑞典代表葉非比致詞表示，本片刻劃台灣庶民文化，是了解台灣的重要作品，也感謝發行商的熱心安排院線放映，盼瑞典社會能藉本片進一步加深對台灣的認識。

葉非比表示，該片推出以來在國際影壇嶄露頭角，接連於多項重要影展與獎項中獲得肯定。特別是在瑞典的斯德哥爾摩國際影展上，主演馬士媛勇奪最佳女演員獎，寫下台灣演員於該影展封后的重要紀錄，成為影片國際聲量的重要里程碑。

她說，「左撇子女孩」代表台灣角逐獲奧斯卡金像獎最佳國際影片，成功進入15強初選名單，雖最終未入圍5強決選，但已創下台灣女性導演紀錄，彰顯其藝術成就與國際影響力。

年輕演員葉子綺以自然真摯的演出，在洛杉磯亞洲世界電影節榮獲「雪豹新星獎」。她對劇中角色宜靜的詮釋深深擄獲瑞典媽媽們的心，在記者於韋克舍（Växjö）參與的一場播映後紛紛表示，宜靜的懂事很令人心疼，看她獨自穿梭在夜市和台北街頭也讓她們感到揪心。

「左撇子女孩」用iPhone拍攝的手法呈現出特殊的光線與色彩也得到「瑞典日報」（SvD）影評的讚賞，認為「左撇子女孩」美到不可思議。用手機這種看似簡單的技術陪襯自然的劇情，讓這部電影不只是出乎意料的美，更將每個角色的心境以及台北的混亂都會美感用很舒服的步調跟畫面語言呈現出來。

在韋克舍的播映後，當地觀眾Joana表示，電影中呈現的台灣（台北）非常吸引人，很少有機會能在電影院看到台灣的景致與人情風土，所以感覺很特別、很新奇，她覺得很過癮，她跟朋友看完「左撇子女孩」後很想到台灣玩。

電影發行商Lucky Dogs的負責人林斯楚 （AnnaLindström）表示，他們在去年坎城影展時買下「左撇子女孩」，當時這部電影入選了第78屆坎城影展「國際影評人週」單元，且因為共同編劇、剪接的西恩‧貝克（Sean Baker）的奧斯卡最佳導演光環而受到很大注目。

林斯楚表示，這部片有關母女、姊妹、家庭關係，是很容易被接受的主題，瑞典票房目前看來還可以，可能有受到春天暖陽讓人們不願待在室內的影響，但觀眾的反應普遍良好。