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建築師、插畫家聯展 台博館小客廳亮相

中央社／ 台北6日電

台博館今年開啟全新交流空間「台博小客廳」，串連城區文化廊帶，也邀請建築師詹益忠及插畫藝術家林俐共同帶來「博物‧凝視－旅繪展」，也透過系列活動讓民眾觀賞作畫過程。

國立台灣博物館2月透過社群平台臉書（Facebook）公告開啟新空間「台博小客廳」，未來將成為串聯鄰里情感、凝聚在地活力，更加貼近生活與日常的延伸據點，從本館、古生物館、南門館到鐵道部園區，台博系統持續在台北城中展開多元的博物館實踐。

「博物‧凝視－旅繪展」開幕茶會今天舉行，台博館長陳登欽致詞表示，展覽選於新規劃的「台博小客廳」展出，將展件與日常生活經驗結合，期望在台北舊城區營造貼近日常的觀展氛圍，展覽以「博物‧凝視」為策展主題，強調宏觀建築觀察與微觀生活感受之間的轉譯關係。

詹益忠曾擔綱台博館南門園區的整體規劃、庫房新建及古蹟修復，此次展出包含其建築工作歷程中的手繪原稿。詹益忠表示，繪畫是一種讓觀看節奏放慢的方式，「當你願意停下來多看幾眼，原本習以為常的空間，就會顯現出它自己的樣子。」

詹益忠還捐贈他在南門園區修復再利用工程的測繪紀錄與筆記、工程施工日誌給台博館收藏。林俐日前則在新北市坪林茶業博物館辦理個展，她將其作品重新規劃展出，與詹益忠的建築繪圖形成對話，呈現異國漂流所見的象群、台灣玉山頂上的薄雪草等等。

林俐表示，創作源自對環境的凝視與感受，「當我凝視這一切，總生出對萬物的敬畏。我用色彩和線條，敘說一個地球人在世界漂流看見的美好故事。」

「博物‧凝視－旅繪展」詹益忠X林俐合作展覽即日起在台博館小客廳展出至6月14日，展覽期間，詹益忠將於每週二、四、六下午2時在展場進行現場作畫，讓觀眾可觀察創作過程。

台北 展覽資訊 建築師 插畫家

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