新北學童齲齒率6年下降逾16% 潔牙政策見效

新北市政府今天表示，由於校園落實餐後潔牙、正確使用含氟牙膏、推動零含糖飲料政策及定期牙齒檢查，近6年來，新北市國小學童齲齒率顯著下降16.15%，顯示整體策略有成效。

新北市府衛生局、教育局攜手新北市牙醫師公會舉辦2026年新北市國小學童潔牙比賽，透過校護與教師的指導，今天在市府比賽，最終由育德國小與中湖國小脫穎而出，將代表新北市參加全國賽，爭取最高榮譽。

教育局衛生保健及環境教育科科長陳沛雯接受中央社記者訪問表示，民國109年國小學童齲齒率是34.26%，至民國114年為18.11%，6年來已顯著下降16.15%，透過孩童自我健康管理，也鼓勵家長陪同學童至牙醫診所接受塗氟與窩溝封填等預防性處置，有效降低齲齒發生率。

衛生局主任秘書楊時豪致詞時表示，透過潔牙比賽不僅深化學生實作經驗，更有助於扎根口腔衛生教育，落實「預防重於治療」之核心理念。

市政府衛生局專門委員陳欣蓉接受中央社記者電訪分析，除比賽外，市府持續推動口腔健康促進，漱口水計畫、校園食品「紅黃綠燈」制度，含糖飲料禁入校園，安親班（補習班）的食材管理等，讓齲齒率逐年下降。

她說，每年4月衛生局與牙醫師公會辦理口腔健康月活動，家長對口腔衛生的觀念提升，市府提供孕婦及15歲以下青少年與幼兒就診免收掛號費服務，偏鄉地區安排口腔醫療巡迴車，都有助於維護國民口腔健康。