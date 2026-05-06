戴曉君彈唱月琴 總統府音樂會攜手海軍軍樂隊共演

總統府音樂會23日將在屏東縣立體育館登場，屏東排灣族金曲歌手戴曉君將與海軍軍樂隊共演，今天首次排練，戴曉君直呼「好酷」，說這應該是台灣首次挑戰將月琴融合軍樂隊。

戴曉君Sauljaljui將與海軍軍樂隊共同帶來「sinisanparavac 你是無比耀眼的」歌曲，奔放曲風搭配氣勢磅礡的軍樂，別具特色。戴曉君向媒體分享，她從昨晚就期待彩排到睡不著，「我覺得好酷，沒想到可以合在一起。」

戴曉君表示，國中時就很羨慕學校樂隊升旗、運動會時可以演奏，甚至還會想像自己怎麼打擊。她的爸爸是空軍，也曾當過指揮，以前還會與她討論音樂，這次有機會與軍樂隊合作，讓她感覺距離父親更近，「爸爸在天上了，我會把這力量傳遞出去。」

演出歌曲「sinisanparavac 你是無比耀眼的」講述「自信」，戴曉君說，當真的很有自信在做自己熱愛的事情時，連太陽都會顯得黯淡無光。她這次主要樂器使用來自恆春半島的月琴，希望透過月琴展現「越在地越國際」，告訴大家在自由的土地上如何用文化表達自己。