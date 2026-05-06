許舒堯推出4年計畫 推廣巴赫大鍵琴協奏曲

2023年起，旅荷大鍵琴家許舒堯返國推廣大鍵琴音樂，今年除了持續舉辦台灣國際古樂節，也規劃旗艦計畫，將以4年時間演出作曲家巴赫創作的多首大鍵琴協奏曲。

許舒堯今天接受媒體聯訪時表示，巴赫1729年起接任萊比錫音樂學會總監，經常帶著學生在「齊瑪曼咖啡廳」演出，發表多首將大鍵琴推到樂團前面，讓它成為獨奏主角的樂作，讓大鍵琴有了獨當一面的機會。

為了完整呈現這段音樂史的轉折，許舒堯規劃為期4年的旗艦企劃「齊瑪曼之心」，預計從2026年起至2029年循序漸進，聚焦巴赫的大鍵琴協奏曲系列，希望可以讓台灣樂迷感受到大鍵琴音色豐富的層次，

許舒堯認為，大鍵琴就像公路自行車，鋼琴就像重機，兩者都很美，但聲響截然不同，「欣賞大鍵琴的前提是，不要覺得聽起來會跟鋼琴一樣。」許舒堯說，大家習慣鋼琴彈巴赫「郭德堡變奏曲」，「如果聽到大鍵琴演奏，可能會覺得少一味，但大鍵琴的泛音比較豐富，就像好的紅酒有很多層次，很值得細細品味。」

今年古樂節「琴韻雙生」音樂會邀請荷蘭大鍵琴名家貝爾德（Pieter-Jan Belder）3度訪台，與許舒堯同台演出巴赫「C小調雙大鍵琴協奏曲，BWV 1060」以及「C大調雙大鍵琴協奏曲，BWV 1061」。德國科隆藝術學院古樂系主任史密斯（Robert Smith）也將首次來台共演。

「雙笛靜響」音樂會以直笛與巴洛克長笛為核心，音樂家包括英國巴洛克長笛演奏家威斯特康博（DavidWestcombe）、木笛家梁益彰、大鍵琴家許舒堯與須藤真地子以及維奧爾琴（古提琴）演奏家楊竣元，透過三重奏、奏鳴曲等形式，呈現直笛與長笛對話或競奏的多重面貌。

「琴韻雙生」音樂會將於5月15日在國家演奏廳，5月17日在衛武營表演廳登場。「雙笛靜響」音樂會5月9日在台大藝文中心雅頌坊演出。大鵬灣推廣音樂會則於5月16日在大鵬灣海上教堂咖啡廳，開放限量民眾免費入場。