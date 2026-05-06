循環產品服務納綠色採購 首波5大類月底公告
環境部今天公告循環產品及服務推動作業要點，首波循環產品及服務品項預計5月底前陸續公告，包含紡織品、塑膠類、玻璃容器、循環服務以及無機材料等5大類，納入今年機關綠色採購績效評核項目。
環境部資源循環署今天公告「循環產品及循環服務推動作業要點」，鼓勵企業投入循環經濟，生產具減少資源耗用、全回收材質或使用再生材料的產品；同時推廣包裝容器重複利用與維修服務，以延長產品生命週期。
循環署發布新聞稿表示，舉凡能減少天然資源使用、採行單一材質以利全回收、使用再生材料製成，或是可透過重複使用與維修來延長生命週期的產品與服務，均可向循環署申請使用循環標誌。
循環署說明，首波循環產品及服務品項預計於5月底前陸續公告，包含紡織品、塑膠類、玻璃容器、循環服務以及無機材料等5大類，涵蓋多元產品及服務型態。循環標誌原則可使用3年，如無技術規格調整，最多可展延一次使用6年。
除推廣及鼓勵各業者申請取得循環標誌，循環署將同步宣傳推廣公私部門循環採購媒合推廣，以及一般消費者可優先選購循環標誌產品及服務。
舉例而言，環境部今年機關綠色採購績效評核項目，已增列納入公私部門採購循環標誌產品及服務的採購金額，期能以公帶私，帶動台灣各企業轉型發展循環經濟與形塑循環型社會奠定基礎。
循環署強調，此項制度不僅能協助企業提升產品的辨識度與市場競爭力，更能作為消費者與公私部門的採購憑證，讓綠色消費變得更加簡單直觀。
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